Le journal de 12h30 : quatre terroristes toujours recherchés

publié le 18/08/2017 à 13:22

Des drapeaux catalans enrubannés de noir ont été hissés à Barcelone, au lendemain des deux attaques terroristes qui ont eu lieu sur la Rambla et dans la ville balnéaire de Cambrils. Une minute de silence a figé l’émotion de toute une ville, ce vendredi matin. De longs applaudissements sont ensuite venus rompre le silence. Au lendemain de l’attentat à la voiture bélier qui a fait 13 morts sur l’avenue touristique de la Rambla, le pays est sous le choc. Parmi les nombreux blessés, il y a 27 Français dont 17 sont grièvement touchés selon le ministre de l’Intérieur Gérard Collomb.



L’attentat a été revendiqué par l’État islamique et selon les premières informations de l’enquête, une cellule organisée serait à l’origine de l’attaque. Quatre terroristes sont actuellement recherchés. Cinq autres ont été tués à Cambrils. Les autorités espagnoles évoquent clairement un attentat, car elles ont fait le lien avec une explosion qui a eu lieu à Alcanar mercredi 16 août. Selon les enquêteurs, des personnes préparaient un engin explosif. Un événement qui aurait pu précipiter les attentats de Barcelone et de Cambrils.

