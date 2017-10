Le journal de 12h30 : quatre faux monnayeurs devant la justice

publié le 23/10/2017 à 13:32

Leurs billets de cinquante euros étaient quasiment indétectables. Ce lundi s'ouvre le procès d'au moins quatre faux monnayeurs professionnels, à Marseille. Spécialisés dans les billets de cinquante euros ils étaient sur le point d'en fabriquer pour l'équivalent de huit millions d'euros lorsque l'équipe a été démantelée. Les accusés nient en bloc.



Ce lundi matin, le principal accusé était appelé à la barre : un informaticien de 44 ans, titulaire de plusieurs diplômes de Supinfo Paris. Il avait déjà été condamné à trois ans de prison pour contrefaçon de carte bancaire. Le suspect clame son innocence et ce, malgré les perquisitions éloquentes de son officine : six ordinateurs, six imprimantes, des planches de pastilles holographiques ou encore du papier présentant les caractéristiques du papier-monnaie.

Un travail d'orfèvre pour des billets plus vrais que nature, qui ont même trompé les experts de la Banque de France chargés de l'examen des faux. L'hexagone est le pays européen où circulent le plus de faux billets, un record dont la France se passerait bien.



À écouter également dans ce journal :

- En France, il y aurait près de 300.000 travailleurs détachés. Ils sont de plus en plus nombreux, sept fois plus qu'il y a dix ans. Polonais, Portugais, Espagnol ou Roumain, ils sont surtout employés dans les secteurs du bâtiment et de l'industrie. À travail égal, salaire égal : c'est le principe adopté par le Parlement européen, mais la situation des travailleurs détachés fait débat.



- Autoriser le glyphosate pour 3 ans : c'est la proposition faite par Nicolas Hulot. Invité de RTL, le ministre de la Transition écologique et solidaire souhaite "une sortie rationnelle et programmée" des pesticides.



- Le rappeur marseillais Jul en garde à vue après avoir été arrêté pour excès de vitesse, consommation de cannabis et possession d'arme.



- Il n'y aura pas de guerre du camembert avec la Chine, qui rouvre ses frontières au fromage français. Les autorités sanitaires chinoises bloquaient l'importation de plusieurs produits français depuis deux mois, à cause de certaines bactéries utilisées pour la production de fromage à pâte molle.



- Une délégation de salariés de l'équipementier automobile GM&S reçue ce lundi à l'Élysée, par deux conseillers d'Emmanuel Macron, pour débattre sur les primes supra-légales à l'indemnité de licenciement des 156 salariés.



- L'une des mesures emblématiques du quinquennat Hollande ne verra jamais le jour : le tiers-payant généralisé, explique Agnès Buzyn, la ministre de la Santé sur RTL.



- Londres s'attaque aux voitures les plus polluantes. Depuis ce lundi matin, les véhicules d'avant 2006 sont surtaxés pour pouvoir entrer dans la ville.



- La maire de Paris Anne Hidalgo reçoit ses homologues de quarante pays du monde qui s'engagent contre le réchauffement climatique.



- Côté football, c'est le match nul qui crée la surprise : 2-2 pour le classico OM-PSG, dimanche 22 octobre au Vélodrome.



- Le pire est passé en Haute-Corse où 1.600 hectares de maquis ont été ravagés par un incendie.



- Le chien d'Emmanuel Macron s'est lâché contre une cheminée de l'Élysée lors d'une réunion entre le Président et le secrétaire d'État du ministre de l'Économie, Benjamin Griveaux