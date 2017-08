Le journal de 12h30 : Paris attend la présentation de Neymar

publié le 04/08/2017 à 13:00

Cette fois-ci, ça y est ! Neymar est à Paris. Le footballeur brésilien, qui a signé un contrat pour cinq ans avec le Paris Saint-Germain, s'est posé un peu avant 11 heures. Il a ensuite traversé la capitale sous escorte policière avant, on imagine, de poser ses valises au Royal Monceau, un palace à deux pas des Champs-Élysées.



Neymar sera présenté officiellement à 13h30 au Parc des Princes lors d'une conférence de presse où des journalistes du monde entier sont attendus.

Si les supporters sont présents devant le Parc des Princes où la star sera présentée, ils sont également nombreux devant la boutique du PSG sur les Champ-Élysées. Certains fans sont arrivés avant 7 heures ce matin. Il faut compter plus de 3 heures d'attente avant de pouvoir acheter un maillot numéro 10 floqué Neymar à 155 euros.

À écouter également dans ce journal

- Les températures sont difficilement supportables dans le Sud-Est où elles dépassent les 40 degrés dans la vallée du Rhône. Quinze départements sont toujours placés en vigilance orange "canicule" par Météo France.



- Murielle Bolle sortira-t-elle de prison aujourd'hui ? La demande de ce témoin-clé de l'affaire Grégory en 1984, aujourd'hui écroué, est examinée vendredi par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon.



- Les Restos du Cœur font face à une demande plus importante que l'année dernière. Dans le Loir-et-Cher, on compte 60% d'inscrits en plus.



- La Ligue 1 reprend ce soir. C'est le champion de France en titre, Monaco qui ouvre le bal en recevant Toulouse au stade Louis II.