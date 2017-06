Le journal de 12h30 : nouvelles interpellations après l'attentat de Londres

publié le 05/06/2017 à 13:24

La police britannique a procédé à deux nouvelles perquisitions lundi à l'aube, dans le cadre de l'enquête sur les attaques de Londres samedi soir revendiquées par Daesh. Elle a annoncé dans un communiqué l'arrestation de plusieurs personnes à cette occasion. "Aux alentours de 4h15 (5h15 heure française) lundi, les officiers du commandement du contre terrorisme qui enquêtent sur les attaques terroristes de London Bridge ont perquisitionné deux nouvelles adresses, une à Newham et une autre à Barking" (est de Londres), a indiqué la police, ajoutant qu'un "certain nombre de personnes avaient été arrêtées".



Dimanche, la police londonienne avait déjà procédé à 12 arrestations à Barking, un quartier multiethnique de l'est de Londres. Il s'agit de sept femmes et cinq hommes âgés de 19 à 60 ans. Un homme de 55 ans a ensuite été relâché sans être poursuivi. Un Français, un jeune homme de 27 ans, fait partie des 7 victimes des attaques de samedi soir. Un autre de nos ressortissants est porté disparu, comme l'a confirmé lundi le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner.

À écouter également dans ce journal

- Qatar : l'émirat, accusé de soutenir le terrorisme, se retrouve isolé au Moyen-Orient. L'Arabie Saoudite, l'Égypte et les Émirats arabes unis ont décidé de rompre leur relations diplomatiques avec le Qatar, avec une fermeture des frontières terrestres, des liaisons aériennes et maritimes. Une crise diplomatique régionale qui a forcément un retentissement international.

- Marché du travail : le gouvernement transmettra demain aux partenaires sociaux un programme de négociations sur son projet de réforme du code du travail. Le gouvernement tient à préciser que le document publié ce matin par Le Parisien-Aujourd'hui en France est un avant-projet de loi et qu'il ne vient pas de ses services.



- Climat : la résistance s'organise aux États-Unis. Une contre-offensive après la décision de Donald Trump de retirer son pays de l'accord de Paris. Des États, des villes et de grandes entreprises américaines veulent lui démontrer qu'il a tort.



- Roland-Garros : Gaël Monfils joue cet après-midi contre le Suisse Stan Wawrinka pour une place en quart de finale. Il y a aussi un duel franco-français dans le tableau féminin entre Alizé Cornet et Caroline Garcia, pour aller rejoindre Kristina Mladenovic en quart.