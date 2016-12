Le journal de 12h30 : Noël reste placé sous sécurité renforcée

REPLAY - Le réveillon de Noël se passe dans un contexte de menace terroriste exacerbée, pour la seconde année consécutive.

À l'occasion du réveillon de Noël, les églises vont faire l'objet d'une surveillance toute particulière. Comme en 2015, tous les préfets ont reçu début décembre un télégramme du ministère de l'Intérieur leur demandant de prendre contact avec les représentants des cultes chrétiens pour assurer la sécurité des "rassemblements et offices de Noël". Malgré un dispositif important, impossible de sécuriser les 45.000 églises de France. Ce week-end de Noël, 2.391 sites chrétiens, dont 1.117 pour l'Île-de-France, font l'objet d'une surveillance particulière.



Plus de 91.000 policiers, gendarmes et militaires seront mobilisés à l'occasion du week-end de Noël, pour assurer la sécurité des Français. Guillaume Pépy a également annoncé sur RTL que les premiers "Train Marshall" ont été agréés par les préfectures et sont aujourd'hui en service dans les gares. "Cela veut dire que vous avez des cheminots de la surveillance SNCF qui sont en civil et armés dans les trains.

À écouter également dans ce journal

- L'itinéraire d'Anis Amir, l'auteur de l'attaque au camion-bélier sur un marché de Noël qui a fait 12 morts et 48 blessés à Berlin, pose de nombreuses questions. Ce tunisien de 24 ans aurait pris le train en gare de Lyon Part-Dieu et à Chambéry avant d'être arrivé à Berlin.



- Bison Futé annonce une journée classée orange au niveau national en ce weekend de Noël. La région Auvergne-Rhône-Alpes, qui concentre les difficultés de circulation, est classée rouge.



- Omar Sy reste ainsi en tête des 50 personnalités préférées des Français, selon le nouveau classement Ifop publié par le Journal du Dimanche, qui paraît exceptionnellement samedi 24 décembre en ce week-end de Noël. Le comédien avait détrôné Jean-Jacques Goldman en juillet dernier. L'auteur compositeur perd une nouvelle place au classement et arrive désormais en troisième position derrière Simone Veil.



- Pour la première fois depuis 1979, les États-Unis ont permis l'adoption d'une résolution pour l'arrêt de la colonisation israélienne au Conseil de sécurité de l'ONU.



- L'actrice américaine Carrie Fisher, la fameuse princesse Leïla de Star Wars, a été hospitalisée dans un état critique, après avoir fait une crise cardiaque dans un avion entre Londres et Los Angeles.



- Le VfL Wolfsburg a officiellement annoncé le départ du milieu de terrain Julian Draxler vers le Paris Saint-Germain.