Le journal de 12h30 : Nicolas Hulot a dévoilé son ambitieux plan climat

publié le 06/07/2017 à 13:24

Nicolas Hulot, qui a fait une entrée remarquée au sein du gouvernement d'Édouard Philippe, a donc précisé les leviers d'action que le gouvernement souhaite actionner en cohérence avec l'accord de Paris et les financements prévus. Ce "plan climat" avait été promis début juin par le président de la République, souhaitant être à l'offensive après le retrait des États-Unis.



Parmi les mesures annoncées par le ministre de la Transition écologique, on peut noter l’objectif de 2050 pour arriver à une "neutralité carbone" en augmentant de 40% la taxe carbone, la fin de la vente des voitures diesel et essence dès 2040 ou encore le développement des énergies renouvelables. Nicolas Hulot a également associé sa volonté de lutter contre les "passoires thermiques", bâtiments mal isolés et consommant trop d'énergie.

À écouter également dans ce journal

- La préfecture de police de Paris a procédé à une cérémonie de naturalisation au Panthéon pour 183 personnes de 18 à 89 ans ce jeudi.

- Le site de PSA dans l’Allier est toujours bloqué par une centaine de salariés de GM&S, Les employés de l’équipementier français veulent mettre la pression sur le constructeur français alors que leur usine est menacée dans la Creuse.



- En marge de son voyage diplomatique en Europe, Donald Trump a haussé le ton face aux démonstrations de la Corée du Nord et menace de frapper Pyongyang militairement.



- La Belgique recherche encore "plusieurs suspects de terrorisme" après un coup de filet à Bruxelles et dans le nord de la France, et les autorités craignent qu'ils commettent un attentat.



- Le compositeur français Pierre Henry, l'un des pères de la musique électroacoustique, est décédé à l'âge de 89 ans à Paris.