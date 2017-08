Le journal de 12h30 : Neymar vers un transfert historique au PSG

publié le 02/08/2017 à 12:59

C'est la première étape du transfert de l'année. Le Brésilien Neymar a annoncé à ses coéquipiers du Barça qu'il quittait le club catalan ce matin. Son arrivée à Paris devrait être annoncée dans les heures qui viennent. Des jours de suspens, de messages plus ou moins ambigus sur les réseaux sociaux, d'informations et de déclarations contradictoires. Cette fois-ci, ça y est, le plus gros contrat de l'histoire du foot est en train de se jouer.



Physiquement Neymar pourrait prendre l'avion dès cet après-midi ou ce soir pour rejoindre la capitale. Il est attendu pour visiter les installations du club.La visite médicale, elle, pourrait elle s'effectuer demain, mais pour ce qui est de l'officialisation du transfert et la présentation du joueur, il va falloir attendre probablement plusieurs jours.

Les juristes, les comptables, les agents sont à pied d'œuvre pour finaliser un montage financier éminemment complexe. Ce qui est certain, c'est que le Barça ne transigera pas sur le montant de la clause de départ : 220 millions d'euros.

À écouter également dans ce journal

- Douze départements sont placés en vigilance orange "canicule" par Météo France : les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, les Bouches-du-Rhône, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, la Drôme, l'Isère, le Rhône, le Var et le Vaucluse.



- Michel Mercier s'est défendu aujourd'hui, quelques heures après les révélations du Canard enchaîné. Le journal affirme que l'ex-ministre pressenti pour le Conseil constitutionnel a employé ses deux filles comme assistantes parlementaires. L'une d'elles était embauchée pour un emploi basé à Paris alors qu'elle résidait à Londres.



- Après trois jours de fortes perturbations en gare Montparnasse à Paris, Guillaume Pepy, le président de la SNCF, a reconnu : "Nous avons été débordés", mais n'entend pas démissionner.



- L'allocation de rentrée scolaire sera versée à partir du 17 août à près de trois millions de familles. Elle s'élèvera à 364€ pour les enfants de 6 à 10 ans, 384 pour les enfants de 11 à 14 ans, 397 au-delà.



- Le taux du Livret A, le placement préféré des Français, a été maintenu hier à 0,75%. Cette décision "maintient l'attractivité de ce placement" et "bénéficie également au secteur du logement social, contribuant ainsi à l'effort de construction et de rénovation du parc social qui constitue une priorité du gouvernement", a assuré le ministère de l'Économie et des Finances dans un communiqué.