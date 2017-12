publié le 11/12/2017 à 13:42

Le PSG ne pouvait pas craindre pire tirage pour les 8es de finale de la Ligue des champions. Le club parisien affrontera le Real Madrid en février prochain. Neymar, Cavani et Verratti devront donc affronter le double tenant du titre et l'équipe de Cristiano Ronaldo, qui vient de remporter son cinquième Ballon d'or.



Si les Parisiens ont l'étoffe en Ligue des champions, ils seront très vite fixés avec cette confrontation. Pour l'instant, le Real a les moyens de monter en puissance.

L'histoire est belle pour Kylian Mbappé qui va affronter son idole Ronaldo. Le jeune joueur avait été courtisé l'été dernier par le club madrilène. Le match promet d'être grandiose, tant les rencontres entre les deux sont parfois entrés dans la légende.

Les autres affiches de ses 8es de finale : Juventus - Tottenham, Bâle - Manchester City, Porto - Liverpool, Séville - Manchester United, Shakhtar, Donetsk - AS Rome, Chelsea - Barcelone et Bayern Munich - Besiktas.

À écouter également dans ce journal

Météo - Vingt-quatre départements sont placés en vigilance orange pour vent, pluie-inondation, avalanches, neige-verglas et vagues-submersion. Ce lundi, 190.000 foyers sont privés d'électricité à cause de la tempête Ana.



Sécurité routière - Alors que le nombre de mots sur les routes est en hausse de 8,9% en novembre, le premier ministre Édouard Philippe s'est dit "à titre personnel favorable" à la réduction de la vitesse à 80 km/h sur les nationales et départementales.



Transports - En raison d'un mouvement de grève à la RATP, le trafic du RER A et B sera impacté demain de 4 heures à 19 heures. Un train sur deux devrait rouler.



Politique - Après sa nette victoire à la présidence des Républicains (74% des voix), Laurent Wauquiez a appelé au rassemblement, visant notamment "ceux qui n’ont pas voulu s’engager dans cette campagne" à se "mettre au service de notre famille".



Décès - François-Régis Hutin, président du quotidien Ouest France de 1984 à 2016, est mort dimanche 10 décembre à l’âge de 88 ans. Patron de presse emblématique, il avait cédé la présidence de Ouest France en octobre 2016, prenant parallèlement la présidence du comité éditorial.



International - L'Arabie saoudite a annoncé qu'elle allait ouvrir des salles de cinéma à partir de janvier 2018, mettant fin à 35 ans d'interdiction.