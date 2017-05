Le journal de 12h30 - Manchester : le kamikaze n'aurait pas agi seul

et Christelle Rebière

publié le 24/05/2017 à 13:10

Trois hommes ont été arrêtés mercredi 24 mai dans le sud de Manchester, "en lien" avec l'enquête sur l'attentat de lundi 22 mai dans une salle de concert de la ville, a annoncé la police. Salman Abedi, le kamikaze de l'attentat de Manchester n'a "probablement" pas agi seul et était "connu" des services de renseignement, a révélé mercredi le gouvernement britannique, après avoir mis le pays en état d'alerte maximal par crainte d'une nouvelle attaque imminente.



Le terroriste présumé fréquentait la mosquée locale de Didsbury, affirme le quotidien britannique The Guardian. L'imam se souvient avoir vu le visage de Salman Abedi rempli de haine lors d'un prêche contre le terrorisme et Daesh. Le père du suspect est bien connu au sein de la communauté libyenne de Manchester, mais se trouverait actuellement à Tripoli, ajoute le journal.

À écouter également dans ce journal :

- État d'urgence : Emmanuel Macron demandera au Parlement la prolongation de l'état d'urgence, qui devait arriver à échéance le 15 juillet, jusqu'au 1er novembre et veut une nouvelle loi pour lutter contre la "menace terroriste", a annoncé mercredi l'Élysée dans un communiqué.

- Le ministre Richard Ferrand a évoqué mercredi 24 mai "un cadeau de bienvenue" sous forme de "dénonciations calomnieuses" après la révélation dans Le Canard Enchaîné de la location de locaux appartenant à sa compagne par les Mutuelles de Bretagne à l'époque où il en était le directeur.



- Éducation: c'est l'une des mesures phares que Jean-Michel Blanquer souhaite appliquer à l'école. Le ministre de l'Éducation nationale a annoncé dans une interview accordée à l'hebdomadaire Le Point qu'il souhaitait que les enfants n'aient plus à faire leurs devoirs à la maison, mais qu'ils puissent les effectuer à l'école, en créant des temps d'étude accompagnés.



- Euro : La hausse des prix a été limitée en France depuis le passage à l'euro, de l'ordre de 1,4% en moyenne par an, selon une étude publiée mercredi par l'Insee, qui insiste sur le décalage entre la perception des ménages et la réalité statistique.



- L'équipementier automobile en difficulté GM&S Industry a obtenu mercredi quelques semaines de répit du Tribunal de commerce de Poitiers qui a prolongé jusqu'au 30 juin la période d'observation de l'entreprise, le temps d'examiner les options de reprise.