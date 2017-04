publié le 13/04/2017 à 13:14

Une soixantaine de surveillants pénitentiaires ont bloqué ce jeudi 13 avril l'entrée de la maison d'arrêt de Villepinte en Seine-Saint-Denis pour dénoncer la surpopulation carcérale et des conditions de travail "dégradantes". Les gardiens répondaient à l'"appel à une mobilisation générale" lancé la semaine dernière par les syndicats SPS et FO, rejoints par la CFTC, premier syndicat de surveillants pénitentiaires à Villepinte.



La directrice de la maison d'arrêt de Villepinte avait annoncé fin mars qu'elle n'accueillerait pas de nouveaux détenus, son taux d'occupation ayant atteint le record de 201%. Depuis, le taux a légèrement baissé, avec 1.080 détenus dans une prison conçue pour en accueillir 587. Lundi, plus de 350 surveillants pénitentiaires avaient bloqué durant quelques heures la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, la plus grande prison d'Europe, pour protester contre la récente agression de six gardiens par huit mineurs lors d'une altercation entre détenus qui a dégénéré en bagarre.

À écouter également dans ce journal :

- Abdelali Bouhnik président de l'association Rahma et imam de la mosquée de Torcy qui a été fermée il y a deux jours pour radicalisme par le ministère de l'Intérieur, vient d'être suspendu de ses fonctions d'enseignant, comme RTL le révélait. Il est notamment reproché au professeur de mathématiques d'avoir cherché à influencer ses jeunes élèves en faisant acte de prosélytisme. L'homme enseignait depuis 30 ans au lycée Jean Moulin de Torcy. Par ailleurs, il aurait refusé d'organiser un temps d'échanges avec ses élèves après les attentats du 13 novembre 2015. "Je n'ai jamais mélangé mathématiques et religion car la science n'a pas de religion", se défend Abdelali Bouhnik, interrogé par RTL.

- Les autorités allemandes ont mis ce jeudi 13 avril hors de cause leur principal suspect pour l'attentat de Dortmund et doivent à présent éclaircir de nombreuses zones d'ombre, à commencer par le bien-fondé de la piste "islamiste".



- Paris : un adolescent de 13 ans a été grièvement blessé par un coup de couteau mercredi dans un square du 15e arrondissement de Paris, les médecins restent "réservés sur son pronostic vital".





- FN : le rez-de-chaussée de l'immeuble accueillant le QG de campagne de Marine Le Pen à Paris a fait l'objet, dans la nuit de mercredi à jeudi, d'une tentative d'incendie sans gravité.



- Sécurité routière : le nombre de morts sur les routes a connu une hausse de 4,3% en mars, avec 266 personnes tuées, soit onze de plus qu'en mars 2016, a annoncé jeudi la Sécurité routière. Malgré cette hausse, "le premier trimestre de l'année 2017 affiche une baisse de 3,7%, soit 28 personnes tuées en moins" qu'à la même période l'an dernier.



- Amiens : Bernard Cazeneuve reçoit ce jeudi 13 avril les représentants du personnel de la marque américaine Whirlpool, au sujet d'une éventuelle reprise afin éviter une fermeture du site de près de 300 employés.



- Cannes : la liste des films nominés vient d'être dévoilée par les organisateurs. Des stars de prestige vont, comme chaque année fouler le tapis rouge à l'image de Joaquin Phoenix, Nicole Kidman, Colin Farrell, Julianne Moore ou les Français Vincent Lindon, Isabelle Huppert et Louis Garrel.