publié le 14/03/2017 à 13:22

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a rendu son verdict ce mardi : une entreprise peut interdire dans son règlement intérieur le port visible de signes religieux, politiques et philosophiques afin de conserver sa neutralité, sous certaines conditions, estime la CJUE dans une décision rendue mardi 14 mars.



La Cour de justice, basée à Luxembourg, a rendu son avis dans deux cas, en Belgique et en France, de femmes musulmanes estimant avoir été discriminées au travail en raison de leur port du foulard islamique. L'obligation de neutralité ne doit pas entraîner de désavantages pour des personnes adhérant à une religion ou à des convictions et doit être justifiée par un "objectif légitime", au travers de moyens "appropriés et nécessaires", a nuancé le justice européenne.

À écouter également dans ce journal

- D'après une information du Parisien, Marie et Charles Fillon, employés par leur père François Fillon de 2005 à 2007 lorsqu'il était sénateur, auraient reversé plusieurs dizaines de milliers d'euros à leurs parents.

- Le parlement britannique a approuvé la loi autorisant le gouvernement à déclencher le Brexit dans la soirée du lundi 13 mars. Le gouvernement conservateur de Theresa May peut désormais lancer la procédure de divorce d'avec l'Union européenne avant la fin du mois de mars.



- Île-de-France va faire face à un nouveau pic de pollution ce mardi 14 mars. À cette occasion, Valérie Pécresse a soumis une série de projets à la mairie de Paris pour décongestionner la capitale, pour tenter d’obtenir d’éviter la fermeture totale des voies sur berges.



- Une mère, suspectée d'avoir tué ses trois nourrissons à leur naissance, et son compagnon, qui a prévenu la police, ont été placés en garde à vue lundi à Pontarlier.



- Free Mobile a dévoilé un nouveau forfait pour l'étranger en supprimant le roaming, c'est-à-dire le surcoût engendré à l'étranger, dans plus de 35 pays dont les États-Unis, le Canada ou encore l’Australie.