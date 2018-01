et Stéphane Carpentier

publié le 10/01/2018 à 13:17

La projet de construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes est LE sujet épineux de la rentrée pour le gouvernement. Le premier ministre, Édouard Philippe, poursuit ses consultations avec les élus locaux, avant de prendre une décision dans les prochains jours. Ce mercredi 10 janvier, ce sont les riverains qui se sont invités dans le débat. Plusieurs associations pro-aéroport démontent actuellement le rapport des médiateurs à la Maison de la Bretagne, à Paris.



Ces derniers sentent que le gouvernement tend plutôt vers une solution alternative, notamment le développement de l'actuel aéroport de Nantes Atlantique. C'est ce que sous-entendait, dans les grandes lignes, le rapport remis il y a quelques semaines au gouvernement.

Ce rapport, les pro-aéroport le dénoncent point par point. Pour eux, l'aéroport de Nantes n'aura pas la capacité d'absorber tout le trafic et ce projet alternatif risque d'être plus coûteux que la construction de celui de NDDL.

