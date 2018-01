avec La rédaction de RTL et La rédaction numérique de RTL

publié le 25/01/2018 à 14:18

La mobilisation des surveillants pénitentiaires est le conflit social le plus complexe que le président de la République Emmanuel Macron doit gérer depuis son arrivée à l'Elysée. La Chancellerie présente ce jeudi 25 janvier un nouveau projet d'accord et reçoit les représentants des surveillants de prison.



Dans le même temps, les directions pénitentiaires menacent de sanctionner les gardiens de prison, qui n'ont normalement pas le droit de grève. Plusieurs surveillants ont alors décidé de se mettre en arrêt maladie.



Onze jours après le début de la grève, les détenus commencent également à s'impatienter. L'un deux a déposé un recours en justice, car il n'a pas pu prendre de douche ni faire sa promenade depuis neuf jours. Il raconte par ailleurs que les poubelles ne sont plus vidées.

À écouter également dans ce journal :

- Cannabis : le gouvernement prévoit une amende forfaitaire comprise entre 150 et 200 euros.

- Hôpitaux : la ministre de la Santé Agnès Buzyn a été interrogée sur les conditions de travail du personnel de santé sur RTL.



- Nord : une institutrice est jugée depuis ce jeudi 25 janvier pour des violences commises sur plusieurs élèves entre 2012 et 2015.



- Agriculteur : Emmanuel Macron présente ses vœux quelques jours avant les États généraux.



- Météo : 7 départements sont toujours en vigilance orange pour inondation.



- Emploi : le chômage baisse de 0,1%, mais la situation reste très fragile.