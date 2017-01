Le journal de 12h30 : Le procès du meurtrier de Christelle Blétry en cours d'assise

REPLAY - Écoutez ou réécoutez Le journal RTL de du 23 janv. 2017.

publié le 23/01/2017 à 14:15

Il aura fallu 20 ans de bagarre et d'enquête pour que la justice confonde l'homme qui a tué Christelle Blétry, le 28 décembre 1996 à Blanzy, avec cet homme : Pacal Jardin. Le procès en cours d'assise a commencé ce lundi 23 janvier à Chalon-sur-Saône. Ce père de famille de 57 ans comparait pour le viol et le meurtre de la jeune fille, âgée de 20 ans pendant les faits.





Étudiante au lycée agricole, Christelle Blétry avait été retrouvée dans un fossé, le corps meurtri de plus de cent coups de couteau. Pendant plusieurs années, l'enquête est restée sans réponse, alors qu'au même moment plusieurs autres jeunes femmes ont disparu ou été tuées dans des circonstances troubles.



Présente au procès, la mère de la victime, Marie-Rose Blétry, espère que celui qu'elle pense être le bourreau de sa fille, va enfin s'expliquer : "J'ai hâte, je suis prête. Cela fait 20 ans que j'attends [...] j'espère qu'il parlera, qu'il avouera" a-t-elle déclaré ce lundi matin à la cour d'assises de Chalon-sur-Saône. Après avoir avoué les faits en 2014, Pascal Jardin s'était rétracté quelques jours plus tard. Il s'en expliquera devant la cour, dans l'après-midi.

À écouter également dans ce journal

- Les chiffres de la sécurité routière seront connus ce lundi 23 janvier. Selon les premières estimations, le nombre de décès en 2016 continue de stagner. Le nombre de victimes ne baisse plus depuis 2013. Le gouvernement français avait pourtant fixé l'échéance à 2020 pour faire baisser le nombre de morts liés à la sécurité routière à 2000. Près de 3500 personnes meurent sur les routes chaque année.



- L'alerte à la pollution aux particules a été donnée à Lyon et à Paris, ce lundi 23 janvier. Dans la capitale des Gaules, les automobilistes cumulent la circulation alternée, ainsi que les vignettes Crit'Air.



- 30% des faits de délinquance ont été commis dans les transports en commun, selon l'Insee, qui a publié les statistiques de la délinquance 2016.



- Opposé à Benoît Hamon pour le second tour de la primaire de la gauche, Manuel Valls était l'invité de RTL ce lundi 23 janvier. Il a appelé ses soutiens à voter massivement. "Un choix clair s'offre aux Français" a-t-il insisté.



- Les salariés du groupe Vivarte retiennent leur souffle. Ils manifestent à quelques heures de l'annonce d'un gigantesque plan de restructuration qui pourrait monter jusqu'à 2000 postes. Le groupe accuse une dette de plus d'un milliard d'euros.



- Open d'Australie : Gael Monfils a perdu contre Rafael Nadal en quart de finale ce lundi 23 janvier.