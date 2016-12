REPLAY - Anis Amri, recherché par les forces de l'ordre européennes après l'attentat au camion de Berlin, a été abattu par des policiers milanais en Italie.

par Vincent Parizot , Christelle Rebière publié le 23/12/2016 à 13:19

Ce vendredi 23 décembre au matin, le principal suspect de l'attaque du 19 décembre dernier sur un marché de Noël de Berlin a été abattu, ce qu'a confirmé le ministre italien de l'Intérieur Marco Minniti. Anis Amri, un Tunisien de 24 ans dont les empreintes digitales avaient été retrouvées dans le camion incriminé dans l'attentat, a été tué lors d'un contrôle de police à Milan, en Italie.



Vers 3 heures du matin, lors d'un contrôle de routine et alors qu'il se trouvait à bord d'une voiture devant la gare milanaise de Sesto San Giovanni, une patrouille de deux policiers a entrepris d'interpeller le suspect. Selon le ministre italien de l'Intérieur, le suspect aurait sorti "sans hésiter une arme et a tiré sur l'agent qui lui avait demandé ses papiers". Les deux agents auraient ensuite fait feu et l'un d'eux a été blessé "sur des zones non vitales et il est actuellement hospitalisé, mais ses jours ne sont pas en danger".



Dans l'attaque perpétrée à Berlin, lundi 19 décembre au soir sur un marché berlinois, douze personnes sont mortes et plusieurs dizaines ont été blessées. L'attentat avait ensuite été revendiqué par l'État islamique.

À écouter également dans ce journal

- Un détournement d'avion est en cours à Malte. Il s'agirait d'un vol intérieur libyen avec 118 personnes à bord et qui aurait été dérouté vers Malte.





- Le ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux s'est rendu ce matin à la Gare de Lyon. Plus d'un million de voyageurs sont attendus dans les gares ce weekend pour Noël. Bruno Le Roux a pour sa part annoncé que plus de 91.000 policiers, gendarmes et militaires seraient mobilisés ce weekend.



- Les chauffeurs de VTCse mobilisent de nouveau ce vendredi 23 décembre. Ils se trouvaient ce matin aux abords des aéroports parisiens avant de se retrouver devant le siège d'Uber, dans le 19e arrondissement de Paris.



- Selon Le Canard enchaîné, le Front national a reçu un nouveau prêt russe de 28 millions d'euros, ce qu'a démenti Florian Philippot.



- L'armée syrienne a annoncé avoir entièrement repris Alep. L'est de la deuxième ville du pays était jusqu'alors en cours d'évacuation. Vladimir Poutine souligne l'importance des soldats russes dans cette opération.



- Bison futé annoncé une journée orange sur les routes de France, ce vendredi 23 décembre, et même rouge en région parisienne.



- En déplacement sur le marché de Noël de Strasbourg, jeudi 22 décembre, Manuels Valls s'est fait enfariner. L'auteur des faits, rapidement interpellé par les services de sécurité de l'ancien Premier ministre, a crié "49.3, on n'oublie pas. On ne pardonne pas".