publié le 19/08/2017

Deux jours après le double-attentat en Catalogne, l'enquête avance et se précise. Les autorités ont notamment découvert que c'est un groupe de jeunes issus d'un même village qui a commis ces attaques à la voiture-bélier. "Un groupe de 9 ou 10 hommes tous originaires de Ripoll, une ville de 10.000 habitants dans les Pyrénées espagnols", précise Guillaume Chieze, envoyé spécial pour RTL.



"Ils sont amis, frères pour certains, et le plus jeune est âgé d'à peine 17 ans. Parmi eux, cinq ont été abattus dans la nuit de jeudi à vendredi à Cambrils alors qu'ils venaient de commettre un nouvel attentat qui a fait 6 blessés et un mort. Quatre sont actuellement en garde à vue et un homme serait en fuite."

"Pour l'heure les enquêteurs n'ont aucune certitude sur l'identité de celui qui était au volant de la fourgonnette jeudi à Barcelone", poursuit-il. Le terroriste a pu prendre la fuite mais on ignore pour l'instant s'il fait partie du groupe des cinq abattus à Cambrils ou s'il a réussi à s'échapper. Les enquêteurs ont en revanche une certitude aujourd'hui, c'est que le bilan de ce double attentat aurait pu être bien plus lourd : "La cellule terroriste avait accumulé des dizaines de bouteilles de gaz et des centaines de boulons en métal dans leur planque d'Alcanar, à 200 km au sud de Barcelone", explique Guillaume Chieze. "Une base arrière qui a explosé mercredi soir suite à une mauvaise manipulation C'est cette explosion qui a précipité les plans de la cellule. L'idée originale était, selon la police espagnole, de faire exploser plusieurs fourgons simultanément au cœur de Barcelone."

À écouter également dans ce journal

- Deux jours après le double-attentat à Barcelone et Cambrils, de très nombreuses victimes sont toujours hospitalisées. Le dernier bilan des autorités espagnoles fait état de 126 blessés. Parmi les victimes, 28 Français. Huit sont grièvement blessés. Notamment un jeune garçon de Montpellier, âgé seulement de 6 ans. Son cousin témoigne au micro de RTL.



Face à ce nouvel acte de barbarie, les réactions de la classe politique sont restées plutôt sobres. Une exception tout de même, celle de Gilbert Collard. Le député Front national du Gard a posté un message polémique sur le réseau social Twitter. Gilbert Collard s'en explique sur RTL.



- En un an, les attentats au véhicule-bélier se sont multipliés en Europe. Difficile de sécuriser à 100 % les grands événements publics avec ce procédé terroriste. L'an dernier, la mairie de Lille avait décidé d'annuler la Grande Braderie. Cette année, elle aura bien lieu, avec une sécurisation renforcée.



- Une autre ville européenne a peut-être été touchée par le terrorisme. Vendredi 18 août, deux personnes ont été mortellement poignardées à Turku, dans le sud-ouest de la Finlande. Le profil de l'agresseur interpelle et la police a ouvert une enquête pour terrorisme.



- Une deuxième liste de produits contaminés par les œufs au Fipronil a été publiée par le Ministère de l'Agriculture. En plus des gaufres, des gâteaux aux amandes de la marque Lotus vont être retirés des supermarchés français à cause d'un taux élevé de cet insecticide.