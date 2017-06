et La rédaction numérique de RTL

publié le 01/06/2017 à 13:20

Le procureur de Brest annonce, jeudi 1er juin, avoir saisi la police judiciaire de Rennes pour ouvrir une "enquête préliminaire" visant Richard Ferrand. Les enquêteurs auront pour mission de "recueillir tout élément permettant une analyse complète des faits et de rechercher si ceux-ci sont susceptibles ou non de constituer une infraction pénale en matière d'atteintes aux biens, de manquements au devoir de probité et aux règles spécifiques du code de la mutualité", indique Eric Mathais, procureur de la République.



Emmanuel Macron n’a pas encore réagi à ce dernier rebondissement. De son côté, le Premier ministre Édouard Philippe a rappelé de son côté qu’il n’y aurait pas de démission tant que le ministre de la Cohésion territoriale ne serait pas mis en examen.

À écouter également dans ce journal

- Après une réunion au ministère des Transports, mercredi 31 mai au soir, la CGT Transports a annoncé a annoncé la levée du mouvement de grève des camions-citernes ce jeudi 1er juin.

- Marine Le Pen lance "un emprunt patriotique" pour financer la campagne des législatives une rémunération exceptionnelle pour un placement sans risque.



- David Pujadas présentera son dernier JT sur France 2 jeudi 8 prochain



- Dans la matinée, un accident de car sur l'A16 au niveau de Gravelines. fait 22 blessés dont un dans un état grave.



- La Ligue des champions féminine va connaître une finale 100% française ce jeudi soir à Cardiff, avec un choc entre l’Olympique lyonnais et le PSG.