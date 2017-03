publié le 08/03/2017 à 13:46

Une ferme en partie délabrée au milieu des tourbières et des marécages, cernée par les CRS. C’est là qu’Hubert Caouissin, le beau-frère des Troadec, aurait supplicié les corps des quatre membres de la famille, dont il a avoué le meurtre. Ils étaient portés disparus depuis la mi-février. Le meurtrier présumé a été extrait de sa cellule mercredi 8 mars pour se rendre sur les lieux. Le journaliste Gautier Delhon-Bugard, sur place pour RTL, à Pont-de-Buis, raconte la reconstitution.



Trois voitures banalisées aux vitres teintées sont arrivées vers 7h30 au matin du 8 mars avant de s’engouffrer dans le petit chemin en terre qui mène à la ferme. A l’intérieur, des hommes cagoulés de la police judiciaire et Hubert Caouissin. Sur la base des déclarations du meurtrier présumé, les enquêteurs et les deux juges tentent de reconstituer les scènes d’horreur. Des prélèvements ont également été effectués. D’abord dans la maison car c’est là, dans un poêle à bois, qu’Hubert aurait brûlé une partie des corps. Puis dans le grand parc vallonné d’une trentaine d’hectares attenant à la propriété, afin de retrouver le reste des cadavres.

Vers midi, on a pu voir au loin dans la bruine une vingtaine d’agents de la police scientifique en combinaison blanche. Au milieu, Hubert Caouissin, le visage baissé. Le groupe s’est dirigé au-delà d’une colline derrière une petite forêt puis au bord du ruisseau qui coule en bas de cette ferme de l’horreur ; les recherches vont se poursuivre une partie de la journée pour déterminer les circonstance de l’entreprise d’Hubert Caouissin, qui trois jours après les faits a tenté de faire disparaître les dépouilles des membres de la famille Troadec.

À écouter également dans ce journal

- Barcelone-PSG s'affrontent le 8 mars pour une place en quart de finale de la Ligue des Champions. Statistiquement, forts du 4-0 à l’allée, les Parisiens ont 100 % de chances de se qualifier. Mais les Catalans sont bien décidés à faire mentir les statistiques.



- L’épidémie de grippe de cet hiver a été plus meurtrière encore que celle d’il y a deux ans : on a enregistré 14.400 décès contre 13.800 en 2015.



- Nouveau soutien de poids pour Emmanuel macron : Bertrand Delanoë, ancien maire de Paris se rallie à sa candidature : C’est le candidat qui se rapproche le plus de mes convictions de socialiste réformiste européen réaliste", explique-t-il.



- François Fillon dénonce une opération de déstabilisation politique : Le Canard enchaîné révèle qu’il aurait bénéficié d’un prêt non déclaré de 50.000 euros de la part de l’homme d’affaire Marc Ladreit de Lacharrière en 2013.



- Marine Le Pen, invitée du petit déjeuner de la présidentielle sur RTL le 8 mars, a annoncé une nouvelle mesure dans son programme : elle se dit prête à ressusciter l’écotaxe, mais uniquement pour les camions étrangers en transit sur le territoire.



- Arbitrage Tapie : le Parquet de Paris a requis le renvoi de tous les protagonistes devant un tribunal. Si les juges le suivent, il pourrait y avoir un procès Tapie.



- Les djihadiste de l’État islamique revendiquent l'attaque d'un hôpital militaire à Kaboul. Ils se sont déguisés en médecins pour entrer dans l’établissement de 400 lits. L'attaque est toujours en cours.



- La justice saisie après l’acte de braconnage au zoo de Thoiry. Un rhinocéros de quatre ans a été abattu de trois balles dans la tête pour sa corne. L’espèce est en voie de disparition, menacée par des mafias.