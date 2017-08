Le journal de 12h30 : le gouvernement demande des comptes à la SNCF

publié le 01/08/2017 à 13:00

Le gouvernement demande des comptes à la SNCF. Trois jours de pagaille gare Montparnasse. Trois jours pour trouver la panne : un défaut d'isolement dans un composant électrique. Le tout sera réparé la nuit prochaine, en attendant, le trafic est toujours perturbé et seulement 3 TGV sur 4 circulent. Les voyageurs, quant à eux, doivent parfois changer de gare pour se rendre à celle d'Austerlitz.



La première attaque de l'exécutif est venue de Benjamin Griveaux, secrétaire d'État au ministère de l'Économie. "Cent mille personnes voyageaient sur ces lignes depuis 48 heures, 7.000 n'ont pas pu trouver de solution. C'est évidemment inconcevable et pas acceptable pendant ces périodes de vacances", a-t-il déclaré sur BFMTV ce matin.

Deuxième attaque, celle d'Élisabeth Borne, ministre des Transports qui demande à la SNCF un rapport pour la fin de la semaine. "On aura certainement à faire un retour d'expérience, à la fois sur pourquoi on a mis aussi longtemps à trouver la panne et à la réparer - et ce n'est pas faute d'énergie dépensée par les équipes de la SNCF -, et aussi pourquoi on a eu une situation aussi dégradée à Montparnasse", a-t-elle déclaré sur Europe 1.

- Sauf surprise de dernière minute, Paris devrait organiser les Jeux olympiques de 2024 après l'annonce de Los Angeles, lundi 31 juillet. La ville américaine a annoncé un accord avec le Comité international olympique (CIO) qui lui permet d'accueillir les JO-2028.



- PSA rachète OPEL et Vauxhall. L'accord a été conclu lundi soir, plus tôt que prévu. Ce nouveau groupe devient le 2e en Europe derrière l'allemand Volkswagen.



- Bruno Le Maire se rend à Rome cet après-midi pour une opération séduction pour relancer les négociations avec les Italiens. La France propose d'élargir le projet à la construction navale militaire. Faute d'accord avec Fincantieri, le gouvernement a décidé de nationaliser temporairement les chantiers STX de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique).



- Les agriculteurs ont manifesté ce matin devant la préfecture de Rennes (Ille-et-Vilaine). Ils protestent contre une nouvelle répartition des aides européennes. Stéphane Travert, le ministre de l'Agriculture, a annoncé une enveloppe plus importante pour les exploitations BIO, ce qui provoque la colère de la FNSEA, qui se dit victime d'un hold-up.



- Le local de la Croix Rouge d'Albi a une nouvelle fois cambriolé, la 2e fois en moins d'un an. Les bénévoles du Tarn lancent un appel aux dons après le vol de 4.000 euros.