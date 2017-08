publié le 06/08/2017 à 13:24

Cela faisait une dizaine de jours que deux hommes se faisant passer pour des agents de la DPE (Direction de la propreté et de l'eau de la Ville de Paris) volaient des mosaïques de l'artiste Invader, bien connues des parisiens et faisant référence au célèbre jeu vidéo "Space Invaders". Identifiés notamment grâce à la publication de photos sur Twitter, les deux hommes font maintenant l'objet d'une plainte pour usurpation de fonction.



Dans une rue du 1er arrondissement de Paris, les traces des oeuvres volées ne passent pas inaperçues. "On voit que tous les carreaux ont été décollés... C'est absurde, il lui reste la silhouette", affirme une riveraine en déplorant ces vols de mosaïques qui faisaient partie du paysage pour les habitants du quartier. "C'est mieux qu'un mur tout blanc, et c'est plus joli qu'un graffiti", confie Élodie, qui pouvait chaque jour contempler un Invader en sortant de chez elle avant que celui-ci soit subtilisé.

À écouter également dans ce journal

- Rouen : personne dans la ville n'a oublié cette terrible nuit du 5 au 6 août 2016, lors de laquelle l'anniversaire d'Ophélie, qui fêtait ses 20 ans, avait tourné au drame dans le bar Cuba Libre, ravagé par les flammes. 14 personnes avaient perdu la vie.

- Paris : si la Tour Eiffel avait pris les couleurs du PSG samedi soir pour célébrer l'arrivée dans le club du Brésilien Neymar, elle a dû être évacuée un peu avant son heure de fermeture après qu'un homme porteur d'une arme blanche a tenté de franchir un contrôle de sécurité.



- Route : après une journée de samedi compliquée et plus de 850 kilomètres de bouchons enregistrés en France, ce dimanche est classé vert dans le sens des départs et orange dans le sens des retours.



- Canicule : plus aucun département français ne se trouve dimanche en vigilance orange, après une baisse des températures sur le sud-est du pays, qui connaît même une journée pluvieuse et orageuse.



- Athlétisme : la dernière course individuelle d'Usain Bolt au niveau international s'annonçait comme une fête pour le Jamaïcain, qui rêvait de mettre un terme à sa carrière avec un douzième titre mondial. Il a pourtant dû s'incliner face aux Américains Justin Gatlin et Christian Coleman. Il restera pour Bolt le relais 4x100 mètres, la semaine prochaine, avec la Jamaïque.