publié le 20/04/2017 à 13:16

La Dépakine et ses dérivés ont provoqué des malformations congénitales majeures chez 2.150 à 4.100 enfants depuis le début de leur commercialisation en 1967, selon une première évaluation de l'agence du médicament et de l'Assurance maladie, publiée jeudi. Cette évaluation du nombre d'enfants atteints porte sur l'ensemble de la période de commercialisation allant de 1967 à 2016 du médicament Dépakine (valproate) et de ses dérivés avec lesquels les mères ont été traitées pendant la grossesse pour épilepsie ou troubles bipolaires.



"L'étude confirme le caractère tératogène (cause de malformations, ndlr) très important du valproate. Autour de 3.000 malformations majeures, c'est particulièrement élevé", a déclaré le Dr Mahmoud Zureik, directeur scientifique de l'ANSM et co-auteur de l'étude. Depuis 2015, le valproate ne peut être prescrit aux femmes enceintes ou en âge de procréer qu'en cas d'échec aux autres traitements disponibles dont le risque est bien moindre.

On observe "une baisse d'utilisation du valproate et de ses dérivés de l'ordre de 30% ces deux dernières années chez les femmes en âge de procréer comparée aux deux années précédentes", relève M. Zureik. "Et nous voulons que cette baisse s'accentue".



Le risque de malformations congénitales majeures est 4 fois plus élevé chez les enfants nés d'une femme traitée par valproate (Dépakine et autres formes du médicament) pour une épilepsie, par rapport aux enfants non exposés in utero à cette molécule, et 2 fois plus élevé lorsqu'elle est traitée par valproate pour troubles bipolaires, selon l'étude.

À écouter également dans ce journal

- Après Alain Juppé, c'était au tour de Nicolas Sarkozy d'afficher son soutien à François Fillon aujourd'hui. "Pas une voix ne doit manquer", à François Fillon a expliqué l'ancien président de la République.



- Les perspectives de recrutement des entreprises pour 2017 ont sensiblement progressé, atteignant leur meilleur niveau en 15 ans, avec une hausse des contrats non saisonniers, a révélé jeudi l'enquête annuelle de Pôle emploi. Sur l'ensemble de l'année, près de 2 millions de projets d'embauche ont été enregistrés, soit 149.200 de plus que l'an dernier.



- François Hollande a vanté son bilan lors d'une visite dans le Lot, chez Andros. Le président a assuré qu'il laissait à son successeur "un pays en bien meilleur état" que celui qu'il avait trouvé, faisant valoir la hausse record des perspectives d'embauches annoncée par Pôle emploi.



- Les salariés de l’enseigne discount Tati, ont lancé une pétition pour attirer l’attention des candidats à la présidentielle. Ils s’inquiètent car "aucune garantie n’a a ce jour été donnée pour la sauvegarde des emplois". Fin février, le groupe Eram, propriétaire de Tati, a décidé, de se séparer de l'enseigne et de ses 140 magasins. 1.720 emplois sont menacés.



- À Nantes (Loire-Atlantique), la grève des éboueurs se poursuit. En conflit avec la municipalité au sujet de la réorganisation de leur temps de travail, ils ont déversé plusieurs dizaines de poubelles devant la mairie ce matin, bloquant l'une de ses entrées.



- Le procès de vingt hommes, suspectés d'appartenir à la filière jihadiste dite de Cannes-Torcy, s'est ouvert devant les assises de Paris. Trois ans avant les attentats de Paris de 2015, cette cellule avait été décrite par les services antiterroristes comme la plus dangereuse démantelée en France depuis les attaques du GIA algérien en 1995.