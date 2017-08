Le journal de 12h30 : la Corse fait encore face aux flammes

publié le 05/08/2017 à 13:39

C'est dans la région de Palneca, en Corse-du-Sud, que l'incendie s'est déclaré. Alors que les pompiers continuent à se battre pour circonscrire le feu, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb s'est rendu en Corse et a lancé un appel à la prudence. "Les incendies peuvent être criminels, ils peuvent aussi être dus à l'imprudence et à l'inconséquence", a-t-il déclaré, attirant l'attention de tous sur la nécessité de faire très attention à une période ou la chaleur et les forts vents favorisent la propagation des incendies.



"Je vois un certain nombre de gens qui font des barbecues, y compris dans des zones forestières", a déclaré Gérard Collomb, demandant aux gens d'être "raisonnables" et leur rappelant qu'ils "peuvent eux-mêmes être victimes de leurs propres inconséquences". Pour certains secouristes, la multiplication des feux depuis plusieurs semaines laisse "présager une piste criminelle".

À écouter également dans ce journal

- Chassé-croisé : c'est un week-end particulièrement chargé sur les routes françaises et dans les gares. Alors que Bison futé voit rouge, voire noir, en Auvergne-Rhône-Alpes, des centaines de millions de personnes sont attendues dans les trains de l'hexagone.

- Canicule : 13 départements du sud-est de la France sont toujours placés en vigilance orange alors que la vague de chaleur reste installée sur la région, faisant monter le mercure bien au-dessus des moyennes de saison.



- Neymar : les supporters du PSG trépignent d'impatience. D'une part parce que la saison démarre enfin avec la venue d'Amiens au Parc des Princes, mais surtout car la star brésilienne Neymar sera présenté officiellement au public en prélude à cette rencontre.



- Beauval : la nuit a été riche en émotions au zoo de Beauval, où la femelle panda Huan Huan a donné naissance à des jumeaux. Si l'un n'a pas survécu, l'autre se porte très bien, même s'il reste évidemment sous haute surveillance, les naissances de panda restant particulièrement rares.



- Loups : les éleveurs de moutons de l'Aveyron et de la Lozère ont manifesté samedi pour exprimer leur ras-le-bol après de nombreuses attaques de loups contre leurs animaux.