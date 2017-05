Le journal de 12h30 : la CGT évolue et se radicalise

publié le 03/05/2017 à 13:36

Le tweet envoyé, puis supprimé, par la branche communication de la CGT et évoquant le "poulet grillé" après les attaques au cocktail Molotov contre des policiers a provoqué une polémique autour du syndicat. Ces derniers temps, ce genre de prise de position devient récurrent à la CGT, qui avait déjà dénoncé des violences policières lors des rassemblements contre la loi Travail ou Nuit Debout, quand le même compte Twitter avait envoyé des messages comme "la police doit protéger les citoyens et non les frapper" ou encore "stop à la répression".



Si la direction du syndicat a condamné ces prises de parole déplacées, l'on peut sentir une véritable évolution au sein de la CGT. Sous Philippe Martinez, trois tendances se dégagent : la CGT qui négocie, avec près de 80% des accords présentés dans les entreprises signés par le syndicat, la CGT héritière du Parti communiste qui cherche son chemin en accompagnant Jean-Luc Mélenchon et la CGT radicale que l'on retrouve notamment chez Publicis, une CGT proche de Philippe Poutou.

À écouter également dans ce journal

- Présidentielle : à 4 jours du second tour, Emmanuel Macron et Marine Le Pen se retrouve pour un débat que les deux candidats ont tenté de préparer le plus sereinement possible, entourés de leurs plus proches conseillers.

- Présidentielle : le candidat socialiste du premier tour Benoît Hamon signe une tribune dans Le Monde, dans laquelle il rappelle qu'il votera sans hésiter pour Emmanuel Macron pour faire barrage à Marine Le Pen, mais qu'il ne cautionne pas du tout le programme de l'ancien ministre de l'Économie.



- Invité de RTL, François Baroin prévient que les élus LR qui se rapprocheraient de Marine Le Pen et du FN seraient exclus du parti, tout comme ceux qui afficheraient leur soutien à Emmanuel Macron.



- Air France : la direction a mis fin aux négociations avec les représentants syndicaux des pilotes et va soumettre directement au vote son projet d'accord sur son nouveau plan stratégique.



- Football : après la victoire du Real Madrid sur son voisin de l'Atlético (3-0), c'est au tour de l'AS Monaco d'entrer en lice en demi-finale aller de la Ligue des Champions face à la Juventus Turin. En Ligue Europa, l'Olympique Lyonnais se déplace à Amsterdam pour y affronter l'Ajax.