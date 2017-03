Le journal de 12h30 : l'assaillant de Londres connu pour extrémisme

publié le 23/03/2017 à 13:17

Le parlement britannique a repris ses travaux, jeudi 23 mars, au lendemain de l'attaque qui a fait quatre morts, dont le terroriste. Selon Theresa May, qui s'est exprimée jeudi 23 mars, l'assaillant serait "né au Royaume-Uni" et était connu des services de sécurité. Il avait été concerné par une enquête du M15 (services de renseignement) il y a plusieurs années portant sur "l'extrémisme violent". De leur côté, les enquêteurs ont procédé à huit interpellations en lien avec l'attentat, à six adresses différentes à Birmingham, Londres et ailleurs dans le pays.



Une enseignante d'une quarantaine d'années a été tuée sur le pont de Westminster. Selon les médias, il s'agirait d'Aysha Frade, 43 ans, mère de deux enfants de sept et neuf ans. La seconde victime, également fauchée sur le pont de Westminster, est un homme d'une cinquantaine d'années. Le troisième mort est un policier, Keith Palmer, 48 ans, de garde devant l'une des entrées du Parlement, tué de plusieurs coups de couteau.

Parmi les blessés, une femme a été repêchée dans la Tamise. "Nous partons du principe qu'elle est tombée ou a sauté du pont", a déclaré l'Autorité portuaire de Londres. Figurent aussi trois lycéens français d'une école de l'ouest de la France, qui étaient en voyage scolaire.

À écouter également dans ce journal :

- Oise : Une fillette de trois ans a été grièvement brûlée mardi à Auneuil (Oise), par une personne de son voisinage selon des témoignages, et restait jeudi dans un "état extrêmement préoccupant", a-t-on appris auprès du parquet de Senlis.



- Présidentielle : il devrait devenir une pièce maîtresse d'"En Marche !". Attendu depuis plusieurs jours, Jean-Yves Le Drian va annoncer officiellement son soutien à Emmanuel Macron dans une interview à paraître dans Ouest-France, indique ce jeudi 23 mars le journal régional.



- Attaque à Londres : le vote sur le référendum d'indépendance de l'Écosse au Parlement régional a été reporté à mardi, en raison de l'attentat à Londres, a annoncé jeudi un porte-parole du Parlement.



- Les déclarations de patrimoine des onze candidats à l'élection présidentielle ont été mises en ligne mercredi peu avant 18h sur le site de la haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).



- Isère : trois rugbymen du FC Grenoble (Top 14), entendus par des policiers bordelais à Grenoble, ont été mis hors de cause dans l'enquête ouverte à la suite d'une plainte pour viol d'une jeune femme à Bordeaux, a-t-on appris jeudi auprès de leurs avocats.