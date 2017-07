publié le 07/07/2017 à 13:46

L'enquête sur des soupçons de favoritisme dans l'organisation d'une soirée autour d'Emmanuel Macron, alors ministre de l'Économie, a été confiée à des juges d'instruction. Avec des juges, les mises en examen sont désormais possibles. Même si l'information judiciaire est ouverte contre X, on pense évidemment à Muriel Pénicaud, l'actuelle ministre du Travail. Ancienne patronne de Business France, c'est sous sa direction que l'agence Havas est choisie pour organiser la soirée. Un choix sans appel d'offre, sans devis, sans facture, donc illégal. Car Business France est un établissement public.



Une irrégularité que Muriel Pénicaud assure avoir découvert sur le tard et immédiatement corrigée. "Il y a une erreur de procédure (...) J'ai immédiatement déclenché un audit. Il y a eu ensuite une inspection générale", disait-elle le 28 juin sur RTL.

Des éléments saisis récemment en perquisition contredisent la ministre. Ils montrent que Muriel Pénicaud avait été prévenue par ses équipes des difficultés posées par cette soirée et qu'elle pourrait même avoir tenté, après coup, de le dissimuler.

À écouter également dans ce journal

- Richard Ferrand, chef de file de la République en Marche a été entendu hier à Rennes par la police judiciaire sur les conditions d'acquisition et de location, par sa compagne, d'un local des Mutuelles de Bretagne en 2011.



- Emmanuel Macron est arrivé à Hambourg pour assister à son premier G20. De nouveaux incidents ont éclaté dans la ville allemande.



- Près de 2.800 migrants ont été évacués ce vendredi matin à la porte de la Chapelle, à Paris.



- Un policier a été arrêté devant son commissariat le 27 juin au Kremlin-Bicêtre, dans le Val-de-Marne. Il a été mis en examen pour association de malfaiteurs liée à une entreprise terroriste. Ayant un frère terroriste, il aurait exprimé son adhésion à l'idéologie de l'État islamique et aurait travaillé pour son frère.



- La 7e étape du Tour de France a démarré ce vendredi. Elle relie Troyes (Aube) et Nuit-Saint-Georges (Côte-d'Or).



- Huit départements sont toujours placés en alerte à canicule, ce vendredi : l'Ain, l'Allier, l'Isère, le Jura, la Loire, le Puy-de-Dôme, le Rhône et la Saône-et-Loire.