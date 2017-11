et Stéphane Carpentier

publié le 23/11/2017 à 13:53

La saison des marchés de Noël débute. Celui de Strasbourg ouvre demain pour sa 447e édition. Celui de Reims est accessible depuis ce matin, aux pieds de la cathédrale Notre-Dame. Les festivités sont placées sous haute sécurité, menace terroriste oblige. Mais c'est une affaire de banditisme qui menaçait le marché. Six personnes viennent d'être interpellées en Champagne-Ardenne. Elles préparaient le braquage des chalets du marché.



Les suspects avaient été placés sous surveillance il y a plus d'une semaine. À l'origine, un projet flou visant le marché de Noël. Le coup de filet a eu lieu mardi et mercredi. En perquisition, les enquêteurs auraient retrouvé au moins une arme longue.

Au départ, le caractère terroriste n'était pas écarté, mais le parquet antiterroriste de Paris, qui a été tenu au courant des nouveaux éléments, n'a pas jugé bon de se saisir de l'affaire. L'enquête s'oriente désormais vers la tentative du braquage.

