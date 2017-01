Le journal de 12h30 : il risque la prison pour avoir aidé des migrants

REPLAY - Un agriculteur des Alpes-Maritimes comparait devant la justice pour avoir hébergé et fait passer la frontière à des migrants en provenance d'Italie.

Cédric Herrou, un agriculteur de 37 ans, comparait mercredi après-midi devant le tribunal correctionnel de Nice (Alpes-Maritimes). Il risque jusqu'à cinq ans de prison après avoir aidé cet automne des migrants à passer la frontière entre l'Italie et la France, puis les avoir hébergés dans un camp de fortune installé sur le site d'une ancienne colonie de vacances de la SNCF à Saint-Dalmas-de-Tende, dans la vallée de la Roya.



La plupart des migrants aidés par Cédric Herrou sont d'origine africaine, nombre d'entre eux sont des mineurs isolés. Selon lui, il n'est pas possible de rester inactif face à la détresse de ces hommes qui ont souvent marché plusieurs jours, dans des conditions très difficiles, pour tenter d'arriver en France. L'agriculteur pourra compter sur le soutien de nombreuses personnes au moment de son audience.

