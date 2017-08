Le journal de 12h30 : il est interdit de se garer devant son garage

publié le 11/08/2017 à 12:43

Mais avant tout chose, une histoire un peu kafkaïenne. Un dossier juridique si éminent et si sensible qu'il est remonté jusqu'à la plus haute juridiction : la Cour de cassation. Il s'agit d'une amende pour un automobiliste du Lot qui avait osé, quelle idée, se garer... devant son garage !



Sébastien habite une petite maison avec un garage, mais parfois il ne rentre pas sa voiture. L'homme pensait qu'il était dans son bon droit, jusqu'au jour où il trouvé un PV de 35 euros sur le pare brise. Sébastien se rend au tribunal avec toutes les pièces nécessaires pour prouver sa bonne foi.

Certes l'entrée qui mène à chez lui ne lui appartient pas. Mais personne d'autre ne l'emprunte à part sa femme. Le stationnement ne gêne pas le passage. ni des piétons ni d'autres voitures. Le tribunal décide de supprimer l'amende.



Mais, la loi est la loi et l'État y tient. L'officier du ministère public forme donc un pourvoi devant la cour de cassation. La plus haute juridiction de France brandit l'article R47 10 du code de la route. Se garer devant chez sa maison, c'est ce qu'on appelle une entrée carrossable. Cela équivaut à privatiser une partie de l'espace public. C'est un stationnement gênant. Sébastien va donc devoir retourner devant le tribunal de Figeac.

À écouter également dans ce journal

- L'individu qui a foncé sur des soldats de la force Sentinelle avant-hier et a été arrêté dans le Pas-de-Calais après une fusillade, a été transféré ce matin par hélicoptère pour être admis à l'hôpital Georges Pompidou. Son état de santé ne permet toujours pas aux enquêteurs de l'interroger.



- Près de 250.000 œufs contaminés au fipronil, importés de Belgique et des Pays-Bas, ont été "mis sur le marché" en France depuis avril, a indiqué vendredi le ministre de l'Agriculture Stéphane Travert, tout en assurant que "le risque pour la santé humaine est très faible".



- Un pyromane présumé de 19 ans a été arrêté ce vendredi. Il est soupçonné d'avoir allumé 16 incendies qui ont ravagé 120 hectares dans les Bouches-du-Rhône.



- Nicolas Hulot, qui a annoncé la fin des véhicules diesel pour 2040, souhaite aider les automobilistes à acheter une voiture moins polluante. La prime promise par le candidat Macron pourrait passer de 1.000 à 2.000 euros, sous conditions de ressources.



- 4.000 nouveaux retraités d’Île de France n'ont toujours pas reçu leur pension. Le Ministère des Solidarités reconnait qu'il y a trop de dossiers en retard. Les syndicats dénoncent le manque de moyens.



- Neymar va enfin pouvoir jouer son premier match sous les couleurs du PSG. Le Barca a en effet reçu l'argent du transfert et va enfin débloquer son certificat.