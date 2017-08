et La rédaction de RTL

publié le 07/08/2017 à 14:53

Cela ne devrait pas redorer le blason du quartier sensible de La Reynerie, à Toulouse. Une nouvelle fusillade a fait un mort, ce dimanche 6 août dans la soirée. Trois personnes ont également été blessées, dont une légèrement.

"Des riverains, alertés par des coups de feu, ont fait appel à la police. De nombreuses douilles ont été retrouvées sur place", a indiqué Didier Martinez, porte-parole de SGP Police, dans un communiqué.

Les occupants d'une voiture ont ouvert le feu, "probablement à la kalachnikov" sur un autre véhicule. Les victimes étaient "tous archi-connues des services de police comme trafiquants notoires de stupéfiants".

En un peu plus d'un mois, c'est déjà la deuxième fusillade mortelle dans ce quartier. Le 3 juillet, un homme avait été tué et sept autres blessés dans une fusillade durant laquelle "au moins trente tirs" ont été relevés.

À écouter également dans ce journal

Homme arrêté à la tour Eiffel : Le section antiterroriste parquet de Paris s'est saisi de l'enquête concernant l'individu arrêté samedi 5 août après avoir franchi un portique de sécurité en criant "Allah Akbar". Le jeune homme de 19 ans, ultra-radicalisé et au un lourd passé psychiatrique, avait déjà été condamné pour apologie du terrorisme.

Agriculture : Emmanuel Macron a reçu dans la matinée du lundi 7 août les représentants d'un monde agricole en crise qui demandent à pouvoir vivre dignement de leur métier.

FN : Trois mois après la défaite au second tour de l'élection présidentielle de Marine Le Pen, les règlements de compte continuent. Ce matin, Nicolas Bay a taclé la stratégie suivie par Florian Philippot pendant le scrutin. Selon lui, la question de l'euro n'est pas prioritaire dans la ligne du parti.

Moralisation : L'Assemblée nationale doit voter définitivement la loi de moralisation de la vie politique mercredi 9 août mais de nombreux députés déjà partis en vacances vont devoir revenir au palais Bourbon.