Le journal de 12h30 : fin de campagne difficile pour Marine Le Pen

publié le 05/05/2017 à 14:40

"J’ai été la voix du peuple de France qui n’en peut plus et tant pis si leurs oreilles délicates ont été heurtées", a lancé Marine Le Pen, en se présentant comme la représentante de la France des oubliés son dernier meeting de campagne à Ennemain jeudi 4 mai. Dans cette commune picarde, la présidente du Front national a assumé l’agressivité dont elle avait fait preuve face à Emmanuel Macron mercredi lors du débat d’entre-deux-tours.



"Ma parole n’est que l’écho de la violence sociale qui va exploser dans le pays. On a parlé d’agressivité, mais la terrible agressivité c’est celle du programme du projet de monsieur Macron", a martelé Marine Le Pen sur notre antenne plus tôt dans la matinée, "je pense que j’ai le monopole de la protection du peuple".

À écouter également dans ce journal

- Alors que la campagne électorale s’achève officiellement ce soir à minuit, Marine Le Pen achève sa campagne sur une séquence ratée, en se faisant huer lors d’un déplacement-surprise à Reims.

- Emmanuel Macron a annoncé de son côté qu’il avait choisi son futur premier ministre en cas de victoire le 7 mai, en refusant toutefois de dévoiler son nom.



- Une douzaine de personnes ont été interpellées dans la matinée après le déploiement d’une banderole anti-Front national par Greenpeace sur la tour Eiffel.



- Un individu connu pour sa radicalisation a été interpellé aux abords d’une base militaire dans l’Eure cette nuit. Le parquet antiterroriste a été saisi.



- Le groupe Amazon va bâtir un 6e centre logistique en France et pour la première fois en région parisienne, à la place de l’ancienne base aérienne de Brétigny-sur-Orge.



- Pour la troisième fois de la semaine, la ligne B du RER a connu de très fortes perturbations ce vendredi en raison d’un problème d’aiguillage.



- Pour la première fois, le groupe Leclerc est devenu le premier épicier de France, en doublant le leader historique “Carrefour”.

