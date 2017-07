publié le 16/07/2017 à 13:41

Emmanuel Macron a commémoré le 75e anniversaire de la rafle du Vél d'hiv, dimanche 16 juillet à Paris. Invité, le Premier ministre israélien Benyamin Netanhayu était à ses côtés. Le président français a tenu a reconnaître une nouvelle fois la responsabilité de la France dans cet épisode sordide de l'histoire française. Le 16 et 17 juillet 1942, plus de 13.000 Juifs ont été arrêtés à la demande des nazis avant d'être déportés en juillet 1942.



Le président français a tenu à rendre hommage à l'ancien chef d'État Jacques Chirac, qui a été le premier en 1995 a reconnaître le rôle de la France dans la collaboration et la déportation des Juifs. "Je récuse les accommodements et subtilités de ceux qui prétendent que Vichy n'était pas la France", a déclaré Emmanuel Macron lors de son allocution. Il a ainsi fait référence aux récents propos de Marine Le Pen. La cheffe de file du Front national et candidate lors de la présidentielle, avait été vivement critiquée pour avoir affirmé que la France n'était "pas responsable du Vél d'Hiv".

À écouter également dans ce journal :

- L'incendie est stabilisé à Saint-Cannat près d'Aix-en-Provence dans les Bouches-du-Rhône. Les pompiers sont toujours sur place pour éteindre définitivement les flammes qui ont parcouru 750 hectares de végétation depuis samedi 15 juillet.

- La romancière Anne Golon est décédée ce dimanche 16 juillet à l'âge de 95 ans.



- Tour de France : la 15e étape a lieu ce dimanche 16 juillet, tous les espoirs se fondent sur le Français Romain Bardet.



- "Je dis ce que je fais et je fais ce que je dis", a déclaré Emmanuel Macron suite à la protestation du général Pierre de Villiers contre les 850 millions d'économie réclamés à la Défense.



- Turquie : le président turc Recep Tayyip Erdogan promet "d'arracher la tête des traîtres", un an après la tentative de coup d'État. De son côté, le président de la Commission européenne Jean-Claude Junker a fait savoir que le pays n'entrera pas dans l'union sans le respect de la démocratie.



- Natation: la Française Aurélie Muller a remporté la médaille d'or aux championnats du monde de natation, qui se déroulent en Hongrie.



- Tennis : le Suisse Roger Federer dispute la finale de Wimbledon ce dimanche 16 juillet, face au Croate Marin Cilic. S'il remporte le match, il remportera son 19e titre dans un tournoi majeur.