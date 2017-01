REPLAY - Le groupe EDF accepte le protocole d'indemnisation par l'État, mais aucune date n'a été fixée.

C'est une promesse de François Hollande qui sera tenue, en tout cas virtuellement. EDF s'est prononcé sur l'avenir de la plus vieille centrale nucléaire du pays. Après un compromis avec l'État, et grâce notamment à la voix du PDG d'EDF, le conseil d'administration a accepté le mécanisme d'indemnisation du groupe et de ses partenaires pour l'arrêt de la centrale.



EDF accepte donc l'accord d'indemnisation de l'État, mais reporte sa décision d'arrêter la centrale. L'indemnisation devrait se situer aux alentours de 450 millions d'euros d'ici à 2021. "C'est une victoire à mettre à l'actif de notre mobilisation", a estimé Jean-Luc Cardoso, délégué CGT, devant le bâtiment avec d'autres manifestants.



François Hollande aura donc, en partie, tenu son engagement de campagne présidentielle. Si la centrale ne sera pas fermée durant son mandat, le gouvernement peut désormais prendre le décret d'abrogation de l'autorisation d'exploitation du site historique.

- Le groupe Vivarte va mettre en vente la marque André (135 magasins, 786 salariés), dès demain, mercredi 25 janvier. Le groupe se sépare aussi de Naf Naf. Dans le même temps, 147 magasins La Halle vont être fermés.





- Roman Polanski renonce à présenter la cérémonie des César après une polémique autour d'un viol qu'il a commis il y a quarante ans.



- Yannick Noah a écarté Gael Monfils du groupe tricolore pour le premier tour de la Coupe Davis contre le Japon à Tokyo, entre le 3 et le 5 février prochains.



- De Lyon à Rouen, en passant par Lille ou Paris, un épais brouillard de pollution gêne l'Hexagone, ce mardi. Des mesures sont prises dans plusieurs villes de France, au moins jusqu'à demain, mercredi.



- Ce mardi 24 janvier s'ouvre un nouveau procès dans l'affaire de la catastrophe AZF, survenue en septembre 2001, tuant 31 personnes.



- Une enquête réalisée par l'association "60 millions de consommateurs" révèle que 10 des 12 marques de couches testées contiennent des composants potentiellement toxiques.