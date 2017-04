Le journal de 12h30 : EDF pourrait empêcher la fermeture de Fessenheim

publié le 05/04/2017 à 13:08

Fessenheim fermera-t-elle ? Le sort de la doyenne des centrales nucléaires françaises est au menu d'un conseil d'administration d'EDF demain, qui devra se prononcer lors d'un vote au résultat incertain sur cette promesse de François Hollande, attendue par les écologistes mais conspuée par les syndicats. L'approbation de la demande d'abrogation de l'autorisation d'exploiter l'installation alsacienne (Haut-Rhin) requiert un vote du conseil d'administration d'EDF à la majorité simple. Un grand suspense entoure cette décision car l'issue du vote dépendra du positionnement des six administrateurs indépendants, parmi lesquels le PDG Jean-Bernard Lévy dont la voix compte double.



En situation de conflit d'intérêts, les représentants de l'État français ne se prononceront pas, selon le groupe détenu à 83,10% par des capitaux publics. Les six représentants des salariés sont quant à eux hostiles à une mesure qu'ils estiment excessivement coûteuse et préjudiciable aux 2.000 emplois directs et indirects, à l'instar d'élus locaux. "La balle est dans le camp des indépendants, les administrateurs salariés étant tous opposés", a indiqué une source proche du dossier.

À écouter également dans ce journal

- Le pape François a dénoncé l'attaque chimique en Syrie qui a fait, selon un dernier bilan, au moins 72 morts non loin de la province d'Idleb au nord-ouest du pays.

- En Irak, au moins 31 personnes ont été tuées et 42 blessées lors d'une attaque menée par trois kamikazes mardi soir à Tikrit, au nord de Bagdad. Trois assaillants ont ouvert le feu dans le centre de Tikrit avant d'actionner leurs ceintures d'explosifs dans des habitations.



- 6,3 millions de spectateurs ont regardé Le Grand Débat hier soir sur BFMTV et CNEWS. BFMTV a ainsi réalisé le record historique de la TNT pour une émission qui a duré près de 4 heures.



- Le parquet de Lille a ouvert une enquête préliminaire portant sur des soupçons d'emplois fictifs au sein du groupe Front national au conseil régional Nord-Pas-de-Calais entre 2010 et 2015. La justice s'intéresse notamment à David Rachline, actuel directeur de campagne de Marine Le Pen.



- Le prochain album d'Astérix et Obélix, qui sortira le 19 octobre prochain, s'intitulera Astérix et la Transitalique.