publié le 27/02/2017 à 13:19

L'enquête progresse à Orvault, en Loire-Atlantique. Les policiers fouillent de fond en comble la bâtisse de la famille Troadec. Le couple et leurs deux enfants n'ont pas donné signe de vie depuis onze jours. Le procureur de la République de Nantes à annoncé que des traces de sang ont été découvertes sur des matelas situés dans les chambres, au premier étage de la maison, ainsi que sûr un téléphone portable dissimulé dans une pile de linge. Plus inquiétant : les tâches semblent avoir été effacées à la va-vite. En effet, le sol a été nettoyé et les draps ensanglantés passés à la machine à lavé.



Les policiers s'intéressent tout particulièrement à la personnalité de Sébastien Troadec, l'un des deux enfants du couple. Le téléphone ensanglanté, dernier éteint, appartenait au jeune homme de 21 ans. Autre élément troublant : son véhicule est introuvable. Selon une de ses amies de lycée, interrogée par RTL, Sébastien Troadec "n'a jamais rien fait à personne " et "'était très serviable". D'autres hypothèses sont toutefois à l'étude pour tenter de percer le mystère.

À écouter également dans ce journal :

- Oscars 2017 : Une "erreur" dans la remise de l'enveloppe du Meilleur film aux Oscars a provoqué un imbroglio historique à Hollywood. Faye Dunaway, au côté de Warren Beatty, a annoncé La La Land au lieu de Moonlight pour le prix du meilleur film.

- Police : En visite à Chartres (Eure-et-Loir), François Hollande a tenté de répondre au malaise des policiers depuis l'agression de quatre de leurs collègues à Viry-Châtillon. Le chef de l'État veut décharger les forces de l'ordre de taches jugées trop chronophages et subalternes et mettre fin à leur tâche d'escorte et de transfèrement. Enfin, il a annoncé vouloir mieux équiper les agents.

- Polémique : Bernard Cazeneuve a "regretté" lundi 27 février les propos de François Fillon accusant le gouvernement de laisser "se développer dans le pays un climat de quasi-guerre civile", et a jugé que son accusation n'était "tout simplement pas responsable".



- Sondage : Marine Le Pen (27%) et Emmanuel Macron (25%) creusent l'écart avec François Fillon (19%) au premier tour de l'élection présidentielle, selon un sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour France 2 publié dimanche.



- Football : Le Paris Saint-Germain n'a laissé aucune chance à l'Olympique de Marseille (5-1), lors de la 27e journée de Ligue 1, dimanche 26 février au Vélodrome.



- Météo France a placé en "vigilance orange" sept départements de l'Ouest du pays en raison du risque de vagues-submersions pour la journée de mardi. Sont concernés la Charente-Maritime, la Gironde, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, le Finistère, la Vendée et la Loire-Atlantique, et ce mardi à partir de 4 heures du matin jusqu'à 21 heures.