publié le 16/02/2017 à 13:33

La radio belge Bel-RTL diffuse ce mercredi 16 février des extraits inédits du "testament audio", d'Ibrahim El Bakraoui, l'un des terroristes qui s'est fait exploser, avec Najim Laachraoui, à l'aéroport de Zaventem à Bruxelles, le 22 mars 2016. Les attentats de Bruxelles avait fait 32 morts et 340 blessés. Ce document a été enregistré suite à l'arrestation de Salah Abdeslam, le 18 mars 2016, dont Ibrahim El Bakraoui était le complice.



Ce testament avait été retrouvé sur un ordinateur portable abandonné dans une poubelle, tout près d'une planque des jihadistes. Dans cet enregistrement, le terroriste s'adresse à son cousin Yassine Attar, un homme soupçonné par la justice de l’avoir aidé pendant qu’il vivait dans la clandestinité. Après s'être excusé et l’avoir remercié "pour tout ce que tu as fait", Ibrahim El Bakraoui ajoute qu’il espère "Inch’Allah que tu nous rejoignes au paradis au plus vite."

Il poursuit avec les raisons qui l’ont poussé à commettre cet attentat, quelques jours après l’arrestation de Salah Abdeslam. À son cousin, il explique être "recherché de partout", et ne plus savoir quoi faire, si ce n'est commettre un attentat.

À écouter également dans ce journal

- Il n'y "a rien de nouveau", affirme François Fillon après la déclaration du parquet national financier (PNF) selon laquelle un classement sans suite n'est pas envisagé "en l'état" dans l'enquête sur les soupçons d'emplois fictifs de Penelope Fillon.



- - Les propos d'Emmanuel Macron sur la colonisation ont provoqué un vif émoi à droite et au Front national. En marge de son déplacement en Algérie, le candidat d'En Marche a accordé une interview à une télévision privée et affirmé que la colonisation était "un crime contre l'humanité". "Macron, le candidat des élites, des banques, des médias et... de la repentance !", a twitté Marion Maréchal-Le Pen.



- Un homme de 65 ans a tué son épouse puis s'est défenestré de son appartement de Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine, mercredi soir, alors que les policiers tentaient d'entrer dans le logement, a-t-on appris de source policière.



- Une enquête de pharmacovigilance a été ouverte en septembre sur les médicaments contenant du docétaxel à la suite du décès de trois femmes soignées pour un cancer du sein, a annoncé l'ANSM. Les conclusions de cette enquête seront rendues le 28 mars prochain. Pour le moment, l'arrêt des médicaments contenant cette molécule n'est pas recommandé.



- Le Parlement a adopté définitivement, par un dernier vote de l'Assemblée, la proposition de loi PS visant à pénaliser les sites de "désinformation" sur l'IVG, âprement combattue par une partie de la droite et le mouvement "pro-vie".



- Manchester United affronte l'AS Saint-Étienne ce soir en 16e de finale de la Ligue Europe. les frères Pogba, Paul et Florentin vont se retrouver sur le terrain.