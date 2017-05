Le journal de 12h30 : braquage dans une horlogerie à Paris

publié le 09/05/2017 à 13:32

Encore une boutique de luxe prise pour cible. Une horlogerie a été braquée à Paris, rue Marbeuf, sur les Champs-Élysée. C'est vers 11 heures ce mardi 9 mai que l'horlogerie de luxe a été braquée par deux hommes armés qui ont emporté un butin estimé à presque un million d'euros. Plusieurs montres de collection auraient été dérobées, une trentaine d'objets ont disparus des vitrines en moins de 10 minutes et l'employé a été roué de coups.



Les deux hommes sont arrivés devant le magasin et le premier, âgé d'une trentaine d'années, passe le sas de sécurité en se faisant passer pour un client. C'est à ce moment-là qu'il sort une arme de poing et met en joue l'un des employés, l'horloger s'exécute et vide les vitrines sous la menace. Le braqueur prend alors la fuite en moto avec son complice qui l'attendait à l'extérieur. La brigade de répression du banditisme et d'autres policiers du secteur sont encore sur place.

À écouter également dans ce journal

- Manuel Valls : l'ancien Premier ministre a annoncé sur RTL ce mardi matin qu'il souhaitait s'inscrire au sein de la République en Marche pour les élections législatives. Ce dernier a cependant ajouté qu'il ne comptait pas quitter le Parti Socialiste.



- PS : le parti socialiste se déchire et certains membres profitent de la déclaration de Manuel Valls pour lui demander de se retirer du parti. Pour Jean-Christophe Cambadélis, l'ancien Premier ministre doit faire un choix.



- François Baroin : le nouveau leader des Républicains estime que le nouveau projet du parti devrait leur permettre d'atteindre la majorité absolue aux prochaines législatives.



- Gare du Nord : la gare a été évacuée cette nuit pendant près de trois heures pour une opération de police d'envergure. La police recherchait activement trois hommes.



- Paris : un camp de migrants a été évacué vers 6 heures ce mardi porte de la Chapelle. Près de 1.0000 personnes ont été prises en charge et orientées vers des structures d'hébergement.



- Proche-Orient : Mahmoud Abbas s'est dit près à rencontrer le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu sous le parrainage du président américain, Donald Trump.



-Ligue des Champions : La Juventus de Turin affronte Monaco pour le match retour des demi-finales de la Ligue des Champions. Le club italien recevra les monégasques pour qui la victoire relèvera d'un exploit.