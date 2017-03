publié le 20/03/2017 à 13:08

BNP Paribas a dévoilé ce lundi 20 mars son plan stratégique à horizon 2020. La banque française prévoit la fermeture de 200 agences, sur un total de près de 2.000, sur le territoire au cours de cette période. La Société Générale avait annoncé la fermeture de 25% de ses agences, la moyenne européenne s'établit à 15%. Les réductions d'effectifs devraient concerner des départs en retraite non compensés par des embauches.



BNP Paribas envisage surtout de renforcer ses investissements sur le secteur en ligne, avec trois milliards d'euros injectés dans le numérique d'ici 2020. La banque espère aussi attirer 600.000 nouveaux clients par an. Les habitudes des clients ont changé, le passage en agence n'est plus obligatoire pour effectuer les opérations courantes, comme les virements. Elles restent toutefois très consultées pour obtenir un prêt ou discuter autour d'un produit d'épargne.

À écouter également dans ce journal

- Le premier grand débat de la présidentielle a lieu ce lundi 20 mars. Tout est fait pour une confrontation des idées et des personnalités. Le décor est à la hauteur de l'événement, avec 400 spectateurs dans les gradins et des candidats en arc de cercle, une disposition inédite.

- Selon un sondage OpinionWay sur les Français et la vie politique, la défiance reste grande envers les élus et les candidats à la présidentielle, dont les propositions sont perçues comme des arguments de campagne. 46% des Français considèrent qu'aucun programme n'est crédible.



- Les cours ont repris ce lundi au lycée Tocqueville de Grasse, mais le traumatisme est encore présent, l'atmosphère était lourde et tendue. "On n'a fait que parler, je n'arrive pas à me sortir le truc de la tête, ça ne sert à rien", regrette Hugo, un lycéen.



- Une déchetterie a été attaquée par six personnes la nuit dernière à Wissous dans l'Essonne, où 45 camions ont été incendiés pour une raison inexpliquée. "On a déjà eu le même phénomène à Rambouillet, c'est le même mode opératoire. C'est peut-être une vengeance ou la concurrence... Je suis dépité", a lancé le directeur de la déchetterie.



- L'Allemagne a réagi après les propos du président turc Recep Tayyip Erdogan, qui avait accusé Angela Merkel de "pratiques nazies". "Les comparaisons avec le nazisme sont inacceptables, quelle que soit leur forme", a déploré une porte-parole.