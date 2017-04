Le journal de 12h30 : Après l'attaque chimique en Syrie, la photo choc

publié le 06/04/2017 à 13:41

Une photo peut-elle changer le cours de l'Histoire ? Celle d'enfants syriens entassés, comme pétrifiés,après l'attaque chimique survenue mardi 4 avril a suscité une indignation mondiale. Cette photo insoutenable est notamment en une du journal Libération ce jeudi.



Et les réactions sont nombreuses : Nikki Haley, ambassadrice américaine à l'ONU a brandi ses photos lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité, menaçant d'une action des États-Unis en cas d'échec de l'ONU sur la question syrienne. Un cliché qui a également fait la une de plusieurs journaux étrangers dont le Wall Street Journal et le Jérusalem Post. À l'origine de cette photo : une capture d'écran tirée d'une vidéo publiée sur un canal de diffusion syrien anti-Bachar al-Assad et ensuite diffusée par l'agence de presse AP.

Une vidéo qui prouve que la scène n'a pas été arrangée pour la photo. Cette attaque à l'arme chimique imputée au régime de Damas a fait au moins 86 morts dont une trentaine d'enfants. L'armée syrienne a affirmé qu'elle n'a "pas utilisé et n'utilisera jamais" l'arme chimique.

À écouter également dans ce journal

-Mali : Un caporal-chef du 6e régiment du génie d'Angers est décédé dans le sud du Mali. Ce dernier aurait été pris à partie par des terroristes, le touchant mortellement par des tirs directs.



- Chantiers Naval : À Saint-Nazaire, les chantiers navals STX s'apprêtent à passer sous contrôle italien, via le constructeur naval Fincantieri, qui sera cependant sous la barre des 50% , et un partenaire privé italien.



- Grève : la compagnie aérienne Hop! filiale domestique d'Air France annule 15% de ses vols vendredi 7 avril. Les hôtesses et stewards de la filiale sont appelés à la grève.



- Grasse : le proviseur rescapé de la fusillade survenue le 16 mars dernier par un étudiant dans le lycée de Tocqueville a reçu la légion d'honneur. Hervé Pizzinat a dédié sa légion d'honneur à ses élèves et collègues.



- Sondage : les écarts diminuent et Jean-Luc Mélenchon se hisse en tête des personnalités politiques dont les Français ont "une opinion positive" avec un bond de 14 points en un mois selon un sondage YouGov.



- Coupe Davis : Pour le match France contre Grande-Bretagne qui se jouera à Rouen , ni Tsonga, ni Monfils ne seront présents.