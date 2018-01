publié le 15/01/2018 à 13:38

Airbus devance Boeing, mais cet excellent résultat dû grâce au succès de l'A320 masque l'échec du plus gros porteur jamais construit, l'Airbus A380. Faute de commande, son programme pourrait cesser d'exister seulement dix ans après sa création. En 2018, seulement un appareil sera fabriqué chaque mois, alors qu'il y a quelques années, la cadence était plus rythmée : 2,5 A380 chaque mois.



Airbus est obligé de ralentir sa production, car depuis deux ans, aucune commande n'a été passée. Le sort du géant des airs dépend désormais de la signature d'un contrat de 36 exemplaires avec Emirates. Les dirigeants du consortium européen sont pessimistes et cherchent à faire pression sur Emirates et sur les autres compagnies.

Le message est clair : si vous voulez que l'on maintienne en activité les chaines de production de l'A380, il faut passer commande. Sinon dans quatre ans, tout s'arrêtera. Il ne reste plus qu'une cinquantaine de commandes fermes en cours. Il y a dix ans, l'objectif était d'atteindre 1.200 commandes pour rentabiliser le programme A380, mais actuellement les commandes n'ont pas franchi la barre des 400.

À écouter également dans ce journal :

- Renault : ventes records en 2017 avec une hausse de 8,5%. Dacia, sa marque à bas coût, progresse de 12% en Europe.



- Europacort, le groupe d'Éric Besson, va supprimer 22 postes suite au succès relatif du film "Valérian".



- Bordeaux : lors de ses vœux, Alain Juppé a pris ses distances vis-à-vis des Républicains, en refusant de payer sa cotisation au parti.



- Prison : Emmanuel Macron annonce un plan pénitentiaire global avant la fin février, au deuxième jour de mobilisation des surveillants pénitentiaires.



- Nice : l'ouverture du procès de "la veuve noire de la Côte d'Azur" a eu lieu ce lundi 15 janvier. Elle est soupçonnée d'avoir empoisonné et dépouillé des personnes âgées.



- Lactalis : les familles de nourrissons victimes de salmonelloses ont été reçues ce lundi matin par Bruno Le Maire à Bercy. Elle refuse l'indemnisation du groupe, car elles ont l'impression d'être achetées pour leur silence.



- Jura : un gendarme est entre la vie et la mort après avoir été percuté par un chauffard en état d'ivresse, dimanche 14 janvier.



- Boko Haram : le groupe jihadiste a publié une vidéo dans laquelle on voit 14 jeunes filles enlevées au Nigeria en 2014.



- Football : un arbitre a donné un coup de pied à un joueur lors du match de Nantes contre le PSG, dimanche 14 janvier.



- Lesotho : le 5e plus gros caillou jamais découvert a été extrait d'une mine du ce petit pays africain. Il pourrait valoir jusqu'à 33 millions d'euros.