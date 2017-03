publié le 16/03/2017 à 14:07

À Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis, des enfants ne peuvent plus faire de sport, au gymnase Joliot-Curie. Une affichette sur la porte indique que le complexe est fermé jusqu'à nouvel ordre. En réalité, l'endroit est réquisitionné par des dealers de cannabis. Guillaume Chieze est sur place pour RTL. Il explique que la grille du gymnase est baissée depuis dix jours. Les deux gardiens ont fait valoir leur droit au retrait face à une situation qu'ils ne maitrisaient plus.



Martine vit dans quartier depuis 37 ans. Pour elle, le trafic de drogue a "gangrené" le voisinage : "Ils se mettent dans les coursives, dans le parking (...) et nous on subit. Le maire nous avait dit qu'il nous mettrait des caméras. Et visiblement on n'en a toujours pas."

Paradoxalement, c'est une opération de police le mois dernier qui a eu lieu un peu plus loin dans la rue qui a amené les dealers autour du gymnase. Depuis, Alain observe un trafic incessant : "C'est le marché. On voit des voitures des motos qui arrivent, des gens qui viennent, qui se garent et puis ils vont faire leurs courses et puis voilà (..) Les petits ils vont aller où faire du sport ?" Dans une lettre au maire les habitants dénoncent un quartier entièrement livré aux trafiquants, et les rares patrouilles de police pourtant renforcées n'ont pour le moment pas arrangé la situation.

À écouter également dans ce journal

- Une lettre piégée a explosé dans la matinée du 16 mars dans le bâtiment qui héberge les locaux du FMI et de la Banque mondiale à Paris avenue d'Iéna dans le 16e arrondissement. Une personne a été légèrement blessée au moment de l'ouverture. Une partie du personnel a été évacuée par précaution. L'engin explosif serait un gros pétard. La Police judiciaire est chargée de l’enquête.



- Benoît Hamon a présenté l'ensemble de son programme le matin du 16 mars. Il y a toujours les trois grandes mesures qui lui ont fait gagner la primaire : le revenu universel, le 49.3 citoyen et l'ambition écologique. Mais le revenu universel est présenté maintenant comme un moyen de renforcer le pouvoir d'achat et de relancer la consommation.



-Arnaud Montebourg demande a Jean-Luc Mélenchon d'abandonner l'élection présidentielle pour permettre à Benoît Hamon d'être au second tour. "Nous sommes devant le mur de l'histoire", dit celui qui avait été battu à la primaire de la gauche.



- Les députés qui emploient des proches, c'est bientôt fini en Grande-Bretagne ; l'autorité de régulation parlementaire veut bannir cette pratique.



- La reine Elizabeth II a donné son assentiment au déclenchement du Brexit. C'était une formalité, la procédure peut démarrer..



- Des images insoutenables ont été dévoilées par l'association L214, qui milite contre la maltraitance animale et la consommation de viande. Elles viennent d'un élevage de cochons à Pouldreuzic, dans le Finistère. Les animaux évoluent dans un environnement répugnant, où une épaisse couche de crasse recouvre le sol.