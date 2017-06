Le journal de 12h30 : à 3 ans, il appelle les pompiers après le malaise de sa mère

publié le 13/06/2017 à 13:28

Dimanche 11 juin à Monistrol-sur-Loire en Haute-Loire, un petit garçon de 3 ans seulement a fait preuve d'un sang-froid étonnant pour son âge. Alors que sa mère faisait un malaise, l'enfant a composé le numéro des pompiers pour alerter les secours. J’ai entendu la voix d’un très jeune enfant. Je lui ai demandé ce qu’il se passait et il m’a dit que sa maman était tombée et que son papa était au travail", se souvient le pompier qui a pris l'appel.



Ce dernier demande au petit garçon d'approcher le combiné de sa mère. "J'entendais sa respiration. Elle a réussi à me donner son adresse, mais elle a perdu connaissance au cours de la conversation", précise le pompier.

Une fois sur place, l'enfant parvient à ouvrir aux secours. "Il a toujours été très calme", affirme l'opérateur. "Il a respecté toutes les consignes que je lui ai données". La mère prise d'un malaise a été transportée au centre hospitalier en état d'urgence relative.

À écouter également dans ce journal

- Un an après l'attentat de Magnanville, où Jean-Baptiste Salvaing et Jessica Schneider avaient été assassinés par un terroriste, une avenue a été nommée des noms des deux policiers à Pézenas (Hérault), d'où était originaire Jean-Baptiste Salvaing.



- Ils sont déjà quatre députés sur les 577 à avoir été élus dès le premier tour des législatives. Ils ont visité l'Assemblée nationale pour se familiariser avec les lieux et ont reçu leur mallette dans laquelle se trouve l'écharpe tricolore, la cocarde et le règlement du Parlement.



- Jean-Luc Mélenchon s'est insurgé contre le culte de la personnalité dont serait victime Emmanuel Macron.



- Édouard Philippe a recadré François Bayrou et l'a rappelé à son devoir d'exemplarité. Le nouveau garde des Sceaux avait lui-même appelé la cellule investigation de France Inter pour se plaindre des enquêtes en cours sur les soupçons d'emplois fictifs qui pèsent sur le MoDem.



- La France a créé 89.700 nouveaux postes au premier trimestre, notamment grâce aux services et à l'intérim, a annoncé l'Insee.



- Une adolescente sur cinq est considérée comme trop maigre en France. Un taux de maigreur qui a presque été multiplié par cinq en dix ans.



- Une information judiciaire pour "financement d’entreprise terroriste" et "mise en danger de la vie d’autrui", visant le cimentier franco-suisse Lafarge, a été ouverte vendredi 9 juin et trois juges d’instruction ont été nommés, a annoncé, mardi, le parquet de Paris.