publié le 18/04/2017 à 13:18

Vingt-cinq prix Nobel d'économie ont dénoncé mardi 18 avril les programmes "antieuropéens" et "protectionnistes" de certains candidats à la présidentielle, dont Marine le Pen, mettant en garde dans une tribune publiée dans Le Monde contre une possible "déstabilisation" de la France et de l'Europe.



"Certains d'entre nous ont été cités par des candidats à l'élection présidentielle française, notamment par Marine le Pen et ses équipes, pour justifier un programme politique sur la question de l'Europe", écrivent ces 25 économistes, dont l'américain Robert Solow (prix Nobel en 1987), l'indien Amartya Sen (1998) et le français Jean Tirole (2014).

Malgré des "positions différentes" sur "l'union monétaire et les politiques de relance", "nos opinions convergent pour condamner cette instrumentalisation de la pensée économique", ajoutent les signataires, qui jugent la construction européenne "capitale" pour maintenir le progrès économique des membres de l'UE.

À écouter également dans ce journal

- Deux hommes âgés de 23 et 29 ans et soupçonnés de "préparer un attentat dans les tout prochains jours", ont été arrêtés à Marseille, à 5 jours de la présidentielle.



- Marine Le Pen propose d'instaurer un "moratoire immédiat sur toute l'immigration légale" si elle parvient à l'Élysée. "Je déciderai d'un moratoire sur toute l'immigration légale pour arrêter ce délire, cette situation incontrôlée qui nous entraîne vers le fond. Un moratoire pour faire le point de la situation avant de mettre en place de nouvelles règles et une nouvelle régulation beaucoup plus drastiques, plus raisonnables, plus humaines, plus gérables".



- Emmanuel Macron s'est rendu tôt au marché de Rungis (Val-de-Marne) près de Paris. "Moi je l'ai dit, je veux être le candidat du travail, je veux être demain le président du travail, remettre le travail à l'honneur, encourager celles et ceux qui travaillent au quotidien", a déclaré le candidat d'En Marche.



- Le ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, a annoncé qu'il voterait pour le candidat socialiste Benoît Hamon au premier tour de l'élection présidentielle dimanche prochain, refusant d'être un "frondeur présidentiel".



- France 2 a confirmé la diffusion d'une émission politique rassemblant les onze candidats à la présidentielle jeudi soir à 20 Heures. Les candidats se succéderont pour 15 minutes d'entretien individuel face à David Pujadas et Léa Salamé, puis ils disposeront d'une "carte blanche" lors de laquelle ils pourront aborder le sujet de leur choix, précise la chaîne.



- Au moins une centaine de véhicules d'auto-écoles ont défilé mardi matin de la périphérie de Paris vers le centre de la capitale pour dénoncer la dématérialisation de l'inscription au permis de conduire, qui ouvre selon eux la voie à une "uberisation" de leur profession.



- C'est la fin des vacances pour les écoliers de la zone C. Mais une polémique enfle puisqu'ils devront travailler douze semaines avant de retrouver le chemin des congés.