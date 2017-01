REPLAY - Météo France a placé 18 départements du nord de la France en vigilance orange neige et verglas.

> Le journal de 12h30 : 18 départements placés en vigilance orange neige et verglas Crédit Image : RTL Télécharger

Ce vendredi 6 janvier, et face aux basses températures de ces derniers jours, Météo France a décidé de placer 18 départements en vigilance orange neige et verglas. Il s'agit de l'Orne, le Calvados, l'Eure, l'Eure-et-Loir, la Seine-Maritime, la Somme, le Pas-de-Calais, l'Aisne, l'Oise, Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l'Essonne et le Val-d'Oise.



L'organisme de prévision météorologique a précisé qu'après "les fortes gelées de la matinée, les températures de l'après-midi seront à peine positives (...) au nord et sur la Normandie". Le dégel ne devrait pas intervenir aujourd'hui dans toute la moitié est de la France et les températures restent basses. Globalement, cela fait trois ans que la France n'a pas connu un début d'hiver aussi froid.

À écouter également dans ce journal

- Un enseignant-chercheur qui s'était occupé de trois jeunes migrantes venues d'Érythrée a été relaxé par le tribunal correctionnel de Nice.





- Le tribunal correction de Dijon a condamné à 700 euros d'amende pour avoir traité une fonctionnaire de police de "blonde".



- Les avoir criminels saisis par les services répressifs du ministère de l'Intérieur sur les onze premiers mois de l'année 2016 se montent à 471,425 millions d'euros, un record.



- François Fillon est actuellement à Las Vegas pour participer au CES 2017, le salon des nouvelles technologies. Il se trouve notamment en compagnie de Nathalie Kosciusko-Morizet.



- Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a été interrogé par des enquêteurs israéliens, jeudi 5 janvier, pour la deuxième fois en une semaine. Il a été entendu dans le cadre d'une affaire de corruption.



- Vladimir Poutine était bien derrière les attaques informatiques survenues dans la campagne contre Hillary Clinton. C'est que dira le rapport que remettront les patrons du renseignement américain à Donald Trump, ce vendredi 6 janvier.



- Le salon Admission Post-Bac s'ouvre aujourd'hui et se tiendra jusqu'à demain, samedi 7 janvier, à la Grande Halle de la Villette, à Paris. Universités et écoles y seront présentes pour conseiller les futurs bacheliers.