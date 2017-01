REPLAY - 16 hommes ont été interpellés dans toute la France dans le cadre de l'enquête sur le braquage de la star américaine, survenu le 3 octobre dernier.

Ce lundi 9 janvier, seize hommes ont été interpellés en France par les forces de l'ordre dans le cadre de l'enquête sur le braquage à main armée dont été victime Kim Karshian dans la nuit du 2 au 3 octobre 2016. Vers 2h du matin, cinq personnes cagoulées avaient pénétré dans l'hôtel particulier du VIIIe arrondissement où séjournait la starlette. Portant des vêtements estampillés "police", les malfaiteurs avaient ligoté la star après lui avoir volé pour environ 10 millions de dollars de bijoux.



Parmi les seize interpellés, qui ont été arrêtés notamment à Vincennes, Créteil, au Raincy, en Seine-et-Marne, ou encore à Paris même, figureraient les cinq agresseurs du mois d'octobre, mais aussi plusieurs autres personnes connues des forces de l'ordre, dont un homme de 72 ans.



C'est notamment grâce à de l'ADN retrouvé sur un collier de serrage oublié par un malfaiteur que les enquêteurs ont pu remonter jusqu'à un homme connu des services de police pour des faits de vols à main armés. La police judiciaire a ensuite remonté la trace de l'équipe incriminée.

