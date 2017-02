REPLAY - Ce samedi 11 février, alors que débutent les vacances scolaires pour la zone B et que la zone C entame sa deuxième semaine de congés, les routes sont très fréquentées.

Ce samedi, les routes devraient voir affluer des milliers de vacanciers de la zone B et C. Alors que les premiers sont en congés depuis vendredi soir, les seconds achèvent leur première semaine de vacances. Bison futé a classé la journée rouge sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes dans les deux sens. Les principales difficultés seront rencontrées en Bourgogne, sur l'A6 en direction de Lyon, où les vacanciers feront face à des bouchons à Avallon.



D'autres difficultés sont à signaler au pied des stations alpines, puisque le trafic est bien ralenti sur l'A43, entre les secteurs des Abrets, de Chambéry et d'Albertville. Dans les secteurs de Grenoble, Gap, Bourg-en-Bresse ou encore à Annemasse sur l'A40.



Rappelons que le nombre de morts sur les routes a augmenté de presque 9% en janvier par rapport à l'an dernier et 257 personnes ont perdu la vie au volant. Il y a eu moins d'accidents, mais ils ont été plus mortels.

À écouter également dans ce journal

- À cause d'un nouvel épisode de pollution aux particules fines qui devrait durer jusqu'à demain, selon AirParif, le stationnement résidentiel est gratuit à Paris ce samedi.





- Rachid Kassim, jihadiste donneur d'ordres de l'organisation état islamique, aurait été tué mercredi 8 février dans le nord de l'Irak par une frappe de drone de la coalition internationale, comme l'ont rapporté les autorités américaines vendredi 10 février au soir.



- L'auteur de l'attaque du Carrousel du Louvre, le 3 février dernier, Abdallah El-Hamahmy, a été mis en examen, ce vendredi, pour tentatives d’assassinats en lien avec une entreprise terroriste.



- Six jeunes hommes placés lundi en garde à vue dans l'enquête sur l'attaque de quatre policiers à Viry-Châtillon (Essonne) en octobre, ont été mis en examen pour "tentatives de meurtres sur personnes dépositaires de l’autorité publique commises en bande organisée" et placés en détention provisoire, a annoncé le parquet d'Évry vendredi 10 février.



- Le carnaval de Nice commence ce samedi soir dans la ville azuréenne. Il doit durer quinze jours et 250.000 visiteurs sont attendus.