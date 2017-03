publié le 18/03/2017 à 13:32

L'aéroport d'Orly a été évacué et fermé, ce samedi 18 mars, après qu'un homme ait été abattu par des membres de l'opération Sentinelle. Armé d'un couteau, l'assaillant a tenté de dérober l'arme d'une militaire avant de se faire tuer par les forces de l'ordre, dans le hall 1 de l'aérogare d'Orly Sud, vers 8h30. Le trafic aérien a été totalement interrompu, aucun vol n'est assuré au départ de l'aéroport d'Orly. Par ailleurs, le terminal Sud est fermé au public jusqu'à nouvel ordre. Confinés pendant plusieurs heures, les passagers du terminal Ouest ont quant à eux, pu sortir en fin de matinée.



L'ensemble des avions à l'arrivée de Paris ont été déboutés vers l'aéroport Roissy Charles de Gaulle. Les policiers ont rapidement le lien entre l'homme abattu et plusieurs événements qui se sont déroulés un peu plus tôt en région parisienne. Armé d'un pistolet grenaille, l'homme a blessé une policière de Stains lors d'un contrôle de police, vers 7h dans la région parisienne. L'homme de 39 ans avait ensuite pris la fuite avant de se rendre à l'aéroport avec une voiture volée, retrouvée sur le parking.