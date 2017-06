Le journal de 12h : la journaliste suisse Véronique Robert est décédée

et La rédaction numérique de RTL

publié le 24/06/2017 à 13:12

La journaliste suisse Véronique Robert est décédée ce samedi 24 juin, après avoir été rapatriée en France la veille. Elle avait été gravement blessée, lundi 19 juin, dans l'explosion d'une mine à Mossoul, en Irak. Soignée dans un premier temps à Bagdad, elle avait été rapatriée en France où elle luttait pour la vie à l'hôpital Percy de Clamart. Spécialiste des terrains de guerre, Véronique Robert "avait couvert de nombreux conflits au Moyen-Orient et notamment en Irak", écrit France Télévisions, qui fait part de sa "très grande tristesse" dans le même communiqué.



Son décès s'ajoute au triste bilan de cette explosion : deux de ses confrères, le journaliste français Stéphan Villeneuve et le fixeur irakien Bakhtiyar Addad, ont également été tués. Ils effectuaient une enquête pour le compte de l'émission Envoyé Spécial dans cette ville irakienne ravagée par le conflit armé entre Daesh et l'armée régulière.

À écouter également dans ce journal

- En Seine-et-Marne, le petit Adam, 5 ans, a été rendu sain et sauf à sa grand-mère près de Melun après la diffusion d’une alerte enlèvement. Son père qui l'avait enlevé à la sortie de l'école, jeudi, est toujours en fuite, alors qu’il avait été condamné en début de semaine pour violences conjugales sur sa compagne.

- L’ex ministre Richard Ferrand a été élu président du groupe La République En Marche à l'Assemblée lors du séminaire qui réunit à l'Hôtel de Lassay les 308 nouveaux députés du parti fondé par Emmanuel Macron.



- Le XV de France dispute cet après-midi à Johannesburg son 3e et dernier test-match contre l'Afrique du Sud, après de lourdes défaites.



- En basket, Chalon-sur-Saône a été couronné champion de France de Pro-A pour la seconde fois. Les Châlonnais ont battu Strasbourg, hier soir, 74-65. C'est la 5e fois que Strasbourg perd en finale et c'est le 2e titre national pour Châlon, déjà titré en 2012.