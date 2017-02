publié le 18/02/2017 à 12:54

Des explosions en série ont été entendues pendant plus d'une heure après l'incendie d'un centre de stockage de gaz dans une zone isolée de Jonquières (Vaucluse) dans la soirée du 17 février, sans faire de victime. Les explosions ont démarré peu après 22 heures et ont été entendues à plusieurs dizaines de kilomètres aux alentours, jusqu'à Avignon, ont précisé les pompiers.



L'incendie aurait été provoqué par un poids-lourd, selon les premières constatations des secours. Une cinquantaine de pompiers se sont rendu sur place et ont sécurisé la zone, "très peu urbanisée", dans un périmètre de 500 mètres autour de l'usine de stockage de gaz. Les départs de feu se multipliaient dans les champs autour de l'entreprise de transports Robert Sciacqua. Les explosions provoquaient une vague de panique et d'interrogations sur les réseaux sociaux, et les pompiers ont reçu "un nombre inimaginable d'appels".

À écouter également dans ce journal

- Important chassé-croisé ce week-end sur les routes puisque les trois zones sont en vacances. La journée est classée noire dans le sens des départs en Auvergne et Rhône Alpes. C'est rouge dans le sens des retours.

- Une fusillade a éclaté la nuit dernière à Bobigny. Un groupe de jeunes a été visé par des tirs, trois d’entre eux ont été blessés, dont un sérieusement. Sans doute un règlement de compte sur fond de trafic de drogue. Une enquête a été ouverte.



- De nouvelles manifestations contre les violences policières sont prévues cet après-midi. À Paris, il ne s'agira pas d'un défilé, mais d'un rassemblement statique à 15h, place de la République. Un rassemblement sous surveillance.



- Emmanuel Macron tiendra meeting à Toulon cet après-midi, à partir de 15h. Hier, à Carpentras, il a été pris à parti par des pieds noirs, après ses propos polémiques sur la colonisation qualifiée de "crime contre l'humanité".



- Quatre jours avant le choc contre Manchester City en Ligue des champions, l’AS Monaco a concédé le match nul (1-1) à Bastia vendredi soir en Ligue 1. Le PSG, qui reçoit Toulouse dimanche, peut revenir à un point des Monégasques en cas de victoire.