publié le 15/07/2017 à 08:39

Prudence si vous êtes sur la route des vacances en ce nouveau jour de départ. Bison Futé voit rouge dans la vallée du Rhône et autour de la Méditerranée ce samedi 15 juillet. Sur les routes de France, les principales difficultés sont attendues jusqu'en milieu d'après-midi en vallée du Rhône. Une semaine après la fin de l'année scolaire, ce week-end est marqué par les départs en vacances. Il y a déjà du monde sur l'autoroute A7 et pour ne rien arranger, une voiture en feu après Chanas au sud de Lyon, ce qui engendre 30 à 40 minutes de bouchon.



Bison Futé prévoit en effet une circulation "très difficile". La journée de samedi, particulièrement dense, est classée orange au niveau national dans le sens des départs, et rouge en régions Auvergne-Rhône-Alpes, en Occitanie et en Provence-Alpes-Côte d’Azur. La circulation restera chargée dans ces régions demain dimanche, classée rouge dans le sens des retours, avec des difficultés attendues sur les autoroutes A6, A7, A43, A41, A40, et sur l’arc méditerranéen sur les autoroutes A8, A9 et A61. Les départs en week-end prolongé, les départs en vacances et les flux de véhicules en transit s'ajouteront à la circulation habituelle, déjà généralement compliquée la veille d'un jour férié.

À écouter également dans ce journal :

- Un an après, la ville de Nice encore meurtrie a honoré la mémoire des 86 victimes de la Promenade des Anglais. 86 faisceaux lumineux ont illuminé le ciel de la Côte d'Azur au terme de cette poignante journée de recueillement. Le président Emmanuel Macron a assuré les familles des victimes de son soutien et de sa compréhension. Les anonymes étaient nombreux et encore bouleversés, eux aussi, après la tragédie qui a endeuillé la Promenade des Anglais.

- Des grands moyens déployés pour éteindre l'incendie qui s'est déclaré hier au-dessus du Boulou dans les Pyrénées-Orientales, non loin de la frontière franco-espagnole. Près de 190 hectares ont été détruits et la Préfecture a été obligée de fermer temporairement l'autoroute A9 au Sud de Perpignan. Elle est rouverte depuis une heure du matin. Le feu est presque circonscrit Patrick Isson.



- L'angoisse encore pour de nombreux bacheliers. De nombreux bacheliers se demandent encore dans quelle filière universitaire ils vont se retrouver à la rentrée. 87 000 sont encore sans affectation après la 3ème vague de réponses de la plateforme d'admission post-bac. C'est le cas dans l'académie de Bordeaux, où 4.600 bacheliers se retrouvent sur le carreau, avec une affectation non désirée, ou alors sur liste d'attente.



- Sur le Tour de France, Warren Barguil n'est pas prêt d'oublier ce 14 juillet. Comme Anquetil, Thévenet ou Laurent Jalabert avant lui, le Français l'a emporté le jour de la fête nationale. Le coureur de Sunweb s'est imposé à Foix hier, vendredi, en Ariège. Quatrième victoire tricolore sur la Grande Boucle avec quatre coureurs différents.