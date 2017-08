publié le 16/08/2017 à 10:00

Un nouvel été des Aventuriers de l'Inconnu

Avec Henri Gougaud, nous vous emmenons chaque jour au pays de l’étrange, pour explorer les zones d’ombre de notre monde, ce que Henri Gougaud appelle « les inexplicables merveilles de la vie ».





Avec nos invités, nous tenterons d’échafauder des hypothèses, de dresser la longue liste des « peut-être » et des « pourquoi pas », en réponse aux questions que nous posent ces événements inexpliqués qui obsèdent l’Humanité depuis la nuit des temps.

Y a-t-il une vie après la vie ? Le hasard existe-t-il ? Comment expliquer les phénomènes comme la voyance ou la télépathie ? D’où viennent les pouvoirs des chamanes ? Les expériences de sortie du corps sont-elles de l’ordre du réel ou de l’illusion ?

Les thaumaturges

Aujourd'hui dans les Aventuriers de l'Inconnu, nous revenons sur les faiseurs de miracles et particulièrement sur le plus connu d'entre eux, Jésus.



Jésus a fait des miracles tout au long de sa vie. Ils constituent à peu près toute la gamme des événements parapsychologiques : la voyance, la lévitation, la précognition, etc. et occupent environ un tiers des évangiles.



Un thaumaturge est, selon notre invité Bertrand Méheust, « quelqu'un qui produit des phénomènes extraordinaires avec une très haute intensité et d'une manière multiple ». Le titre de « thaumaturge » est en fait donné aux personnes capables de guérir de façon miraculeuse.



Dans son livre, Jésus thaumaturge, Bertrand Méheust a voulu faire un « portrait-robot » de Jésus en partant du postulat, aujourd'hui admis par de nombreux historiens, que Jésus a bel et bien existé. Mais Bertrand Méheust va au-delà : il pense que ce qui est dit dans les Evangiles est très proche de ce qui s'est réellement passé.



Contrairement à certains historiens qui affirment que les Evangiles ont été écrits plusieurs dizaines ou centaines d'années après la mort de Jésus, et que les récits sont donc très éloignés de la réalité, Bertrand Méheust estime que ces textes sont contemporains de Jésus.



Dans cette émission, nous décrypterons les miracles les plus célèbres de Jésus, et d'autres moins connus. Nous évoquerons, bien sûr, sa marche sur l'eau, son auto-résurrection, la résurrection de Lazare, les nombreuses guérisons et bien d'autres sujets encore.



Mais vous apprendrez aussi avec les contes et légendes d'Henri Gougaud que Jésus n'a pas été le seul à faire des miracles...

Nos invités

Bertrand Meheust, sociologue, spécialiste de parapsychologie, auteur du livre « Jésus Thaumaturge » publié en 2016 aux éditions Dunod.

Jésus thaumaturge